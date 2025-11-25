Babnet   Latest update 20:45 Tunis

التحاق فلسطين وسوريا بتونس وقطر في المجموعة الأولى لكأس العرب 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692459286d9819.42304753_eniqjlgohfkpm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 20:19 قراءة: 0 د, 33 ث
      
التحق منتخبا فلسطين وسوريا بمنتخبي تونس وقطر في المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب 2025، وذلك عقب فوزهما في التصفيات المؤهلة إلى الدورة التي تحتضنها الدوحة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025 بمشاركة 16 منتخبًا.

نتائج التصفيات


* تأهل المنتخب الفلسطيني بعد تجاوزه نظيره الليبي بركلات الترجيح 4-3 إثر نهاية اللقاء في الوقت القانوني بنتيجة التعادل السلبي.

* أما المنتخب السوري فقد فاز على منتخب جنوب السودان بنتيجة 2-0 ليضمن مكانه في المجموعة الأولى.

برنامج مباريات المجموعة الأولى

* 1 ديسمبر: تونس × سوريا — قطر × فلسطين
* 4 ديسمبر: تونس × فلسطين — قطر × سوريا
* الجولة الثالثة: تونس × قطر — فلسطين × سوريا


