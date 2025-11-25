التحاق فلسطين وسوريا بتونس وقطر في المجموعة الأولى لكأس العرب 2025
التحق منتخبا فلسطين وسوريا بمنتخبي تونس وقطر في المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب 2025، وذلك عقب فوزهما في التصفيات المؤهلة إلى الدورة التي تحتضنها الدوحة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025 بمشاركة 16 منتخبًا.
نتائج التصفيات
نتائج التصفيات
* تأهل المنتخب الفلسطيني بعد تجاوزه نظيره الليبي بركلات الترجيح 4-3 إثر نهاية اللقاء في الوقت القانوني بنتيجة التعادل السلبي.
* أما المنتخب السوري فقد فاز على منتخب جنوب السودان بنتيجة 2-0 ليضمن مكانه في المجموعة الأولى.
برنامج مباريات المجموعة الأولى* 1 ديسمبر: تونس × سوريا — قطر × فلسطين
* 4 ديسمبر: تونس × فلسطين — قطر × سوريا
* الجولة الثالثة: تونس × قطر — فلسطين × سوريا
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319191