التحاق فلسطين وسوريا بتونس وقطر في المجموعة الأولى لكأس العرب 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692459286d9819.42304753_eniqjlgohfkpm.jpg width=100 align=left border=0>

التحق منتخبا فلسطين وسوريا بمنتخبي تونس وقطر في المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب 2025، وذلك عقب فوزهما في التصفيات المؤهلة إلى الدورة التي تحتضنها الدوحة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025 بمشاركة 16 منتخبًا.



نتائج التصفيات





* تأهل المنتخب الفلسطيني بعد تجاوزه نظيره الليبي بركلات الترجيح 4-3 إثر نهاية اللقاء في الوقت القانوني بنتيجة التعادل السلبي.



* أما المنتخب السوري فقد فاز على منتخب جنوب السودان بنتيجة 2-0 ليضمن مكانه في المجموعة الأولى.



برنامج مباريات المجموعة الأولى

* 1 ديسمبر: تونس × سوريا — قطر × فلسطين

* 4 ديسمبر: تونس × فلسطين — قطر × سوريا

* الجولة الثالثة: تونس × قطر — فلسطين × سوريا * تأهل المنتخب الفلسطيني بعد تجاوزه نظيره الليبي بركلات الترجيحإثر نهاية اللقاء في الوقت القانوني بنتيجة التعادل السلبي.* أما المنتخب السوري فقد فاز على منتخب جنوب السودان بنتيجةليضمن مكانه في المجموعة الأولى.: تونس × سوريا — قطر × فلسطين: تونس × فلسطين — قطر × سوريا: تونس × قطر — فلسطين × سوريا