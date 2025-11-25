ميزانية 2026: وزير الشؤون الدّينية يؤكّد أنّ المتفرّغين من الإطارات الدّينية لهم نفس نظام الوظيفة العمومية

أفاد وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي، بأنّ المتفرّغين من الإطارات الدينية لهم نفس نظام الوظيفة العمومية، ويتمتعون بالتغطية الاجتماعية، مبرزا حرص الوزارة على مزيد تحسين ظروفهم.



وأضاف الوزير، في ردّه على تساؤلات نواب الغرفتين التشريعيّتين خلال الجلسة العامة المشتركة بقصر باردو، أنّ المتفرّغين من الإطارات الدّينية يتمتّعون بالتكوين المستمر من المعهد الأعلى للشريعة، مشددا على أنّ معايير اختيار الإطارات الدينية هي الكفاءة العلمية والمعرفة الفقهية.وفي ما يهم عمل المؤدبين، أكد أن جميعهم من خرّيجي التعليم العالي ويتلقون تكوينا في التدريس البيداغوجي والتلاوة، بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ويتمتعون بمنحة نظير عملهم، بالإضافة إلى مقابل من الأولياء في حدود 40 دينارا، وهو ما يجعل دخل البعض منهم يتجاوز أحيانا 3 آلاف دينار شهريا.وبخصوص الاعتناء بالمساجد وبنائها، أوضح الوزير أنّ عمليات الصيانة والبناء قد تتعطّل أحيانا نظرا إلى توفر مهندسين اثنين فقط بالوزارة، مضيفا أنّ هناك برنامجا لانتداب مهندسين آخرين. كما تعمل الوزارة على دعم موارد صندوق العناية بالمعالم الدينية للقيام بأعمال الصيانة بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث في بعض الحالات.وأشار إلى أن الوزارة قامت بإعداد حصص تلفزية وبرامج إذاعية لنشر الخطاب الديني المعتدل والقيم السمحاء، بالإضافة إلى الاتفاق مع التلفزة الوطنية على بث مضامين دينية توعوية.ودعا الوزير الأئمة الخطباء إلى حضور الندوات العلمية والمحاضرات وتحديث خطبهم بما يواكب قضايا العصر ويلامس الواقع المعيش، مشددا على أنّ حرية الإمام في اختيار موضوع خطبة الجمعة مكسب حافظت عليه تونس.وفي ما يتعلق بالحج، أوضح الوزير أنّ الوزارة لا تتحكم في كلفته باعتبار أنّها من مشمولات الطرف السعودي، مؤكدا سعي الدولة التونسية للحد من ارتفاعها وتوفير ظروف مناسبة للحجيج.وكشف أنّ عدد المرافقين في البعثة التونسية لهذه السنة يبلغ 219 مرافقا فقط موزعين على المرشدين والمرافقين والبعثة الصحية والخطوط الجوية التونسية، وهو عدد تحدّده السلطات السعودية. وأكد أنّ اختيار المرشدين يتم وفق مواصفات دقيقة دون محاباة باعتبار ارتباطهم المباشر بالحجيج.