إصدار 8 بطاقات إيداع بالسجن في حق المشتبه به في قضية التلاعب ببطاقات التوجيه الجامعي

Publié le Mardi 12 Août 2025 - 12:27
      
في متابعة لقضية التلاعب بمنظومة التوجيه الجامعي التي شغلت الرأي العام، كشف المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف والناطق الرسمي باسمها، يسري الهوّامي، خلال تدخّله في فقرة "Arrière-Plan" على إذاعة الجوهرة، عن آخر المستجدات القضائية.

وأوضح الهوّامي أن النيابة العمومية أذنت للفرقة الخامسة للبحث في الجرائم المعلوماتية بالعوينة بفتح 8 محاضر بحث بعد اكتشاف تلاعب ببطاقات توجيه 8 تلامذة ناجحين في الباكالوريا، من بينهم التلميذ محمد العبيدي الذي حصل على معدل 18 من 20.

وبيّن أن الأبحاث أسفرت عن إيقاف المشتبه به الرئيسي، وهو تلميذ لم ينجح في الباكالوريا، حيث اعترف بارتكابه الأفعال بمفرده، ومن دون غاية واضحة حسب تصريحاته الأولية.

وأضاف أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به وتمديد فترة الاحتفاظ 48 ساعة، قبل أن يقرّر قاضي التحقيق فتح 8 أبحاث تحقيقية وإصدار 8 بطاقات إيداع بالسجن، باعتبار أن كل ملف يُعد جريمة مستقلة.

وأكد الهوّامي أن التهم الموجهة تشمل:

* التدليس بالتغيير المتعمد للحقيقة في وثيقة إلكترونية منتجة لآثار قانونية
* إدخال وتغيير وحذف وإلغاء بيانات معلوماتية

وذلك طبقًا للفصلين 172 و175 من المجلة الجزائية، والفصل 23 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، بعقوبات قد تتجاوز 10 سنوات سجن لكل جريمة.

وأشار الهوّامي إلى أن هذه أول قضية من نوعها في علاقة بالتوجيه الجامعي على مستوى الجرائم الإلكترونية في الكاف، داعيًا إلى ضرورة تأطير الشباب ومرافقتهم لتفادي الانحراف حتى بدافع "اللعب" أو من دون نية تحقيق مصلحة، لما لذلك من تبعات قانونية خطيرة.

يُذكر أن عددًا من التلاميذ المتفوقين في إمتحان البكالوريا 2025، تقدّموا إلى فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالكاف يوم 1 أوت الحالي، للإعلام بوُجُود تلاعب في بطاقات التوجيه الجامعي الخاصة بهم وباستشارة النيابة العمومية بالكاف، أذنت بمُباشرة مَحاضر عدلية وإجراء الأبحاث والتساخير اللازمة والضرورية.


