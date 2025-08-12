إصدار 8 بطاقات إيداع بالسجن في حق المشتبه به في قضية التلاعب ببطاقات التوجيه الجامعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ae1a6497483.56835198_lfkoihqnpgejm.jpg width=100 align=left border=0>

في متابعة لقضية التلاعب بمنظومة التوجيه الجامعي التي شغلت الرأي العام، كشف المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف والناطق الرسمي باسمها، يسري الهوّامي، خلال تدخّله في فقرة "Arrière-Plan" على إذاعة الجوهرة، عن آخر المستجدات القضائية.



وأوضح الهوّامي أن النيابة العمومية أذنت للفرقة الخامسة للبحث في الجرائم المعلوماتية بالعوينة بفتح 8 محاضر بحث بعد اكتشاف تلاعب ببطاقات توجيه 8 تلامذة ناجحين في الباكالوريا، من بينهم التلميذ محمد العبيدي الذي حصل على معدل 18 من 20.

