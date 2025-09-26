زغوان: نسبة تلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب تجاوزت 30 بالمائة من جملة 14 ألف رأس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d195f9ae2546.05722709_neikpjmqlghfo.jpg width=100 align=left border=0>

تواصل المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للفلاحة بولاية زغوان القيام بتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب في إطار الحملة الوطنية لمقاومة هذا الداء، وقد تجاوزت عمليات التلقيح إلى حدود يوم أمس الخميس نسبة 30 بالمائة، حيث تمكنت 6 فرق تم تسخيرها للغرض من القيام 4250 عملية تلقيح من جملة 14 ألف مبرمجة للتلقيح، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة رضاء القاسمي.



وأفاد القاسمي صحفي "وات" بأن المصالح البيطرية، قامت منذ بداية الحملة بتركيز 5 مراكز قارة للتلقيح بمقرات خلايا الإرشاد بكل من الفحص والناظور والزريبة وبئر مشارقة وصواف ومركز آخر بمقر دائرة الإنتاج الحيواني بزغوان خصصت للمتخلفين عن التلقيح ولمعاضدة الفرق المتنقلة.

