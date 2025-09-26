Babnet   Latest update 16:45 Tunis

زغوان: نسبة تلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب تجاوزت 30 بالمائة من جملة 14 ألف رأس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d195f9ae2546.05722709_neikpjmqlghfo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 15:45
      
تواصل المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للفلاحة بولاية زغوان القيام بتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب في إطار الحملة الوطنية لمقاومة هذا الداء، وقد تجاوزت عمليات التلقيح إلى حدود يوم أمس الخميس نسبة 30 بالمائة، حيث تمكنت 6 فرق تم تسخيرها للغرض من القيام 4250 عملية تلقيح من جملة 14 ألف مبرمجة للتلقيح، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة رضاء القاسمي.

وأفاد القاسمي صحفي "وات" بأن المصالح البيطرية، قامت منذ بداية الحملة بتركيز 5 مراكز قارة للتلقيح بمقرات خلايا الإرشاد بكل من الفحص والناظور والزريبة وبئر مشارقة وصواف ومركز آخر بمقر دائرة الإنتاج الحيواني بزغوان خصصت للمتخلفين عن التلقيح ولمعاضدة الفرق المتنقلة.

واضاف ذات المصدر أن المصالح البيطرية تعتزم تنظيم يوم مفتوح يوم غد السبت، بمقر دائرة الإنتاج الحيواني بزغوان، ويوم الأحد 28 المقبل بالدائرة الفرعية للإنتاج الحيواني ببئر مشارقة، للقيام بأنشطة تحسيسية حول مخاطر داء الكلب وكيفية مقاومته، تتخللها عمليات تلقيح للكلاب والقطط.

ولفت إلى أن الحملات التحسيسية انطلقت بعدد من المدارس الابتدائية منذ يوم 23 من الشهر الجاري، لتتواصل إلى غاية يوم 8 أكتوبر القادم وفق رزنامة تم إعدادها للغرض.


