النخيلي يفسّر أسباب انتشار الأوراق النقدية المهترئة والممزقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b6c89ecedb74.23692224_flqjonkemhgpi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Septembre 2025 - 11:29 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أوضح الأستاذ والخبير في القانون البنكي محمد النخيلي، في تصريح لاذاعة موزاييك، أنّ ظاهرة تداول الأوراق النقدية القديمة والممزقة في السوق قد تعود إلى ثلاث فرضيات رئيسية:

* المحجوزات الأمنية الناتجة عن الحرب على شبكات تجارة المخدرات والتي يُعاد ضخها لاحقًا في الدورة المالية.

* العفو الجبائي الذي يدفع من يملك أموالًا مخفية إلى إعادة ضخها في البنوك.

* الأموال المخزّنة التي تمت إعادة ترويجها في السوق خوفًا من قرار محتمل بإعادة طبع عملة جديدة.
ودعا النخيلي المواطنين إلى التثبت من الأوراق النقدية عند السحب من الموزعات البنكية أو عند التعامل المباشر مع البنوك، والتوجه إلى مصالح البنك المركزي لاستبدال الأوراق التالفة، خصوصًا تلك التي يظهر فيها تمزق على مستوى رقم التسلسل.


