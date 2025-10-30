حرق مدرستين ابتدائيتين في سيدي بوزيد: النقابة تعتبرها “عملية إجرامية جبانة” وتحمّل وزارة التربية مسؤولية الشغورات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69030828a4ab16.87737199_fenkpgmlhjoqi.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت ولاية سيدي بوزيد خلال يومي 27 و28 أكتوبر 2025 حادثتين متتاليتين تمثّلتا في إضرام النار داخل مدرستين ابتدائيتين من قبل مجهولين، وفق ما أكده كاتب عام نقابة التعليم الأساسي بسيدي بوزيد الغربية فتحي الصغروني في مداخلة له ضمن فقرة "Arrière Plan" من برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم.



وأوضح الصغروني أنّ مدرسة شارع الجمهورية كانت أولى المؤسسات المستهدفة، حيث تفطّن الحارس مساء الاثنين إلى اندلاع حريق داخل إحدى الخزائن بالمؤسسة التربوية، قبل أن تتكرر الحادثة في اليوم الموالي داخل مدرسة شارع الطيب المهيري التي تفتقر إلى حارس ليلي.









وبيّن أن وحدات الحماية المدنية والأمن الوطني تحوّلت إلى المدرستين لمعاينة الأضرار، مؤكداً أن التحريات ما تزال متواصلة ولم يتم إلى حد الآن التعرف على مرتكبي الحادثتين.



من جهته، وصف كاتب عام النقابة ما حصل بأنه "عملية إجرامية جبانة"، معتبراً أن استهداف المؤسسات التربوية بهذه الطريقة يمثل تهديدًا خطيرًا للمرفق التربوي، مضيفاً أن مثل هذه الحوادث تأتي — على حدّ قوله — نتيجة لما أسماه “حملة شيطنة” تشنها وزارة التربية ضد المربين.



وأشار الصغروني إلى أن النقابة تطالب بضرورة توفير أعوان حراسة وصيانة بشكل عاجل داخل المدارس، خاصة تلك التي تقع في الأحياء الشعبية أو المناطق البعيدة، لتفادي تكرار مثل هذه الاعتداءات.



وفي السياق ذاته، تحدّث مدير مدرسة الطيب المهيري رمضان بن محمد عمري للبرنامج ذاته، مؤكداً أن المجهولين اقتحموا المؤسسة عبر خلع الباب الرئيسي ثم حاولوا إشعال النار في خزانتين تحتويان على مشاريع وبحوث التلاميذ، قبل أن تتدخل السلطات الجهوية لاحتواء الأضرار.



وأكد العمري أنّه تم اتخاذ إجراءات فورية لتأمين المدرسة عبر توفير حراسة ليلية وتركيب أنظمة مراقبة بالتنسيق مع السلطات المحلية.



وختم المتدخلون بالدعوة إلى تسريع التحقيقات وكشف الجناة، وتكثيف الجهود لحماية المؤسسات التربوية من الاعتداءات التي تكررت في الفترة الأخيرة بولاية سيدي بوزيد.

