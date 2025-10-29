إغلاق نهائي لسينما "جميل" بالمنزه 6… نهاية مرحلة وبقاء الأثر
أُعلن رسميًا عن الإغلاق النهائي لقاعة سينما "جميل" بالمنزه 6، إحدى أبرز القاعات السينمائية التي شكلت جزءًا من الذاكرة الثقافية التونسية لعقود، لتطوي بذلك صفحة حافلة بالأفلام واللقاءات والنقاشات ولحظات التأثر والضحك التي عاشها جمهورها على مرّ السنين.
وقد جاء في التدوينة الوداعية التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للسينما على موقع فيسبوك:
تُغلق سينما جميل بالمنزه 6 أبوابها… نهائيًا. صفحة تطوى، محمّلة بالمشاعر والذكريات. أفلام، ضحكات، نقاشات ولقاءات، وقبل كل شيء لحظات لا تُنسى عشناها معكم. شكرًا لجمهورنا الوفي، ولأصدقائنا من عشّاق السينما والثقافة. سينما جميل لم تعد موجودة ماديًا، لكن روحها ستظل تلمع في قلوب من أحبوها.
ورغم توقف نشاطها بشكل دائم، فإن سينما "جميل" ستبقى راسخة في الذاكرة التونسية كفضاء لعب دورًا رائدًا في نشر الثقافة السينمائية ودعم الإنتاجات المحلية والعروض البديلة، وكانت منصة للقاء الفنانين والجمهور ومحبي الفن السابع.
