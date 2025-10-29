إغلاق نهائي لسينما "جميل" بالمنزه 6… نهاية مرحلة وبقاء الأثر

تُغلق سينما جميل بالمنزه 6 أبوابها… نهائيًا. صفحة تطوى، محمّلة بالمشاعر والذكريات. أفلام، ضحكات، نقاشات ولقاءات، وقبل كل شيء لحظات لا تُنسى عشناها معكم. شكرًا لجمهورنا الوفي، ولأصدقائنا من عشّاق السينما والثقافة. سينما جميل لم تعد موجودة ماديًا، لكن روحها ستظل تلمع في قلوب من أحبوها.

أُعلن رسميًا عن الإغلاق النهائي لقاعة سينمابالمنزه 6، إحدى أبرز القاعات السينمائية التي شكلت جزءًا من الذاكرة الثقافية التونسية لعقود، لتطوي بذلك صفحة حافلة بالأفلام واللقاءات والنقاشات ولحظات التأثر والضحك التي عاشها جمهورها على مرّ السنين.وقد جاء في التدوينة الوداعية التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للسينما على موقع فيسبوك: