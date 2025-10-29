الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي
تُستأنف اليوم منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بإقامة الدفعة الثالثة من المقابلات انطلاقًا من الساعة 14:30، وفيما يلي البرنامج وتفاصيل النقل التلفزي والحكام المعتمدين:
مستقبل المرسى النجم الساحلي
مستقبل المرسى النجم الساحلي
* الحكم الرئيسي: أشرف الحركاتي
* حكم الفيديو (VAR): مجدي بلاغة
* النقل التلفزي: القناة الوطنية الثانية – على التردد 11657
الملعب التونسي النادي الصفاقسي* الحكم الرئيسي: أمير لوصيف
* حكم الفيديو (VAR): حسني النايلي
* النقل التلفزي: القناة الوطنية الأولى
الاتحاد المنستيري اتحاد بن قردان* الحكم الرئيسي: نضال اللطيف
* حكم الفيديو (VAR): محرز المالكي
* النقل التلفزي: القناة الوطنية الثانية – على التردد 10873
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317490