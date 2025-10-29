Babnet   Latest update 08:18 Tunis

الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d8a1d7199eb71.69201105_pgjkmlonfhqei.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 08:18
      
تُستأنف اليوم منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بإقامة الدفعة الثالثة من المقابلات انطلاقًا من الساعة 14:30، وفيما يلي البرنامج وتفاصيل النقل التلفزي والحكام المعتمدين:

مستقبل المرسى النجم الساحلي


* الحكم الرئيسي: أشرف الحركاتي

* حكم الفيديو (VAR): مجدي بلاغة
* النقل التلفزي: القناة الوطنية الثانية – على التردد 11657

الملعب التونسي النادي الصفاقسي

* الحكم الرئيسي: أمير لوصيف
* حكم الفيديو (VAR): حسني النايلي
* النقل التلفزي: القناة الوطنية الأولى

الاتحاد المنستيري اتحاد بن قردان

* الحكم الرئيسي: نضال اللطيف
* حكم الفيديو (VAR): محرز المالكي
* النقل التلفزي: القناة الوطنية الثانية – على التردد 10873


