الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي

تُستأنف اليوم منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بإقامة الدفعة الثالثة من المقابلات انطلاقًا من الساعة 14:30، وفيما يلي البرنامج وتفاصيل النقل التلفزي والحكام المعتمدين:



مستقبل المرسى النجم الساحلي





* الحكم الرئيسي: أشرف الحركاتي



* حكم الفيديو (VAR): مجدي بلاغة

* النقل التلفزي: القناة الوطنية الثانية – على التردد 11657



الملعب التونسي النادي الصفاقسي

* الحكم الرئيسي: أمير لوصيف

* حكم الفيديو (VAR): حسني النايلي

* النقل التلفزي: القناة الوطنية الأولى



الاتحاد المنستيري اتحاد بن قردان

* الحكم الرئيسي: نضال اللطيف

* حكم الفيديو (VAR): محرز المالكي

