جريمة قتل بشعة تهزّ منطقة باب سويقة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/648178aa196748.52195195_egnofhpmqjkli.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 16:48
      
جدّت أول أمس جريمة قتل مروّعة بمنطقة باب سويقة، تمثّلت في إقدام شاب على قتل صديقه إثر جلسة لتعاطي المخدرات والخمور.

ووفق المعطيات الأوّلية، فقد نشب خلاف بين الجاني والضحية أثناء الجلسة، ليتحوّل إلى اعتداء بالعنف الشديد، حيث أقدم الجاني على ضرب صديقه بحجر كبير على مستوى الرأس، مما أدى إلى وفاته على عين المكان.



وقد تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة من إلقاء القبض على المتهم بعد أن لاذ بالفرار، وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ به من أجل تهمة القتل العمد.


