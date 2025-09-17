Babnet   Latest update 18:21 Tunis

بطاقات إيداع بالسجن ضد 11 "هبّاطا" في قضايا احتكار ومضاربة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cae45c21bc42.18000482_mfighoeljqkpn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Septembre 2025 - 17:38 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، بطاقات إيداع بالسجن في حق أحد عشر من وكلاء البيع المعروفين بـ"الهبّاطة"، مع إحالتهم على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل ما نُسب إليهم من تهم تتعلق بالاحتكار والمضاربة في الأسواق والتلاعب بالأسعار.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت، نهاية الأسبوع الماضي، لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بالموقوفين، في إطار حملة وطنية نُفذت بالتنسيق بين مصالح وزارة الداخلية ووزارة التجارة للتصدي لظاهرة الاحتكار.



وبانتهاء آجال الاحتفاظ، تمت إحالة الموقوفين على النيابة العمومية التي قررت إيداعهم جميعا السجن على الحالة (إيقاف) في انتظار مثولهم أمام المجلس الجناحي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315007


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 25 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:26
15:44
12:21
06:03
04:36
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet33°
29° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
30°-22
31°-22
32°-23
33°-23
  • Avoirs en devises
    25147,7

  • (16/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41476 DT        1$ =2,91062 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/09)   1193,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    