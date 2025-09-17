بطاقات إيداع بالسجن ضد 11 "هبّاطا" في قضايا احتكار ومضاربة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cae45c21bc42.18000482_mfighoeljqkpn.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، بطاقات إيداع بالسجن في حق أحد عشر من وكلاء البيع المعروفين بـ"الهبّاطة"، مع إحالتهم على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل ما نُسب إليهم من تهم تتعلق بالاحتكار والمضاربة في الأسواق والتلاعب بالأسعار.



وكانت النيابة العمومية قد أذنت، نهاية الأسبوع الماضي، لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بالموقوفين، في إطار حملة وطنية نُفذت بالتنسيق بين مصالح وزارة الداخلية ووزارة التجارة للتصدي لظاهرة الاحتكار.

