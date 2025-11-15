Babnet   Latest update 06:55 Tunis

رئيس الجمهورية: لابد من مراجعة عدد من الاتفاقيات التي لم تستفد منها تونس ،وكان لها الأثر الوخيم على اقتصادنا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69180fb42e05a1.41549694_lpjhfqiekmgno.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 06:07 قراءة: 0 د, 37 ث
      
اكّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله أمس الجمعة بقصر قرطاج، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج محمّد علي النفطي ، على ضرورة مراجعة عدد من الاتفاقيات التي لم تستفد منها تونس إذ لم تكن متوازنة ولا في صالح الوطن ،بل كان لها الأثر الوخيم على اقتصادنا في عديد المجالات

وشدّد رئيس الدّولة في مستهلّ اللّقاء وفق بلاغ للرئاسة، على مضاعفة الجهود لمزيد الإحاطة والعناية بالتونسيّين بالخارج، وأكّد على أنّ تونس ستبقى وفيّة لثوابتها وللمبادئ التي تأسّست عليها سياستها الخارجيّة ومن بينها وليس أقلّها عدم الانحياز

وذكّر رئيس الجمهورية بأنّ دستور 25 جويلية 2022 ينصّ في توطئته بالخصوص على أنّ تونس ترفض أن تدخل في تحالفات في الخارج، كما ترفض أن يتدخّل أحد في شؤونها الدّاخليّة وتعمل على تنويع شراكاتها الاستراتيجية، بما يُحقّق مصالحها



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318503


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 15 نوفمبر 2025 | 24 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:12
14:51
12:11
06:57
05:27
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet28°
17° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-16
30°-18
24°-17
20°-16
19°-12
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*