رئيس الجمهورية: لابد من مراجعة عدد من الاتفاقيات التي لم تستفد منها تونس ،وكان لها الأثر الوخيم على اقتصادنا

اكّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله أمس الجمعة بقصر قرطاج، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج محمّد علي النفطي ، على ضرورة مراجعة عدد من الاتفاقيات التي لم تستفد منها تونس إذ لم تكن متوازنة ولا في صالح الوطن ،بل كان لها الأثر الوخيم على اقتصادنا في عديد المجالات



وشدّد رئيس الدّولة في مستهلّ اللّقاء وفق بلاغ للرئاسة، على مضاعفة الجهود لمزيد الإحاطة والعناية بالتونسيّين بالخارج، وأكّد على أنّ تونس ستبقى وفيّة لثوابتها وللمبادئ التي تأسّست عليها سياستها الخارجيّة ومن بينها وليس أقلّها عدم الانحياز



وذكّر رئيس الجمهورية بأنّ دستور 25 جويلية 2022 ينصّ في توطئته بالخصوص على أنّ تونس ترفض أن تدخل في تحالفات في الخارج، كما ترفض أن يتدخّل أحد في شؤونها الدّاخليّة وتعمل على تنويع شراكاتها الاستراتيجية، بما يُحقّق مصالحها





