عشر سنوات من العمل والتأثير: مركز التوجيه وإعادة التأهيل المهني يحتفل بدوره في دعم التشغيل وتنمية الكفاءات

Publié le Samedi 15 Novembre 2025
      
بلاغ صحفي - نظّم مركز التوجيه وإعادة التأهيل المهني (CORP) التابع للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 ببيت الحكمة، لقاءً احتفاليًا بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق نشاطه في دعم التشغيل والتكوين المهني. حضر التظاهرة ممثّلون عن وزارة التشغيل والتكوين المهني والسفارة الألمانية وشركاء اقتصاديون ومؤسساتيون.

عقد من الإنجازات في خدمة الشباب وسوق العمل


خلال عشر سنوات، كرّس المركز موقعه كفاعل أساسي في تعزيز قابلية التشغيل ومرافقة الشباب، إذ وفّر فرص إدماج مهني لأكثر من 12 ألف شاب وشابة، وساهم في مرافقة 18 ألف باحث عن عمل وإعادة تأهيل أكثر من 3000 شخص بنسبة تشغيل بلغت 90%. كما كوّن 2600 شاب في المهارات العرضية ودعم 3000 مستفيد من بينهم 72 رائد أعمال.


تصريحات تؤكد عمق الشراكة التونسية الألمانية

أكد المدير العام للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة يورن بوسالمي أن المركز يجسّد على مدى عشر سنوات متانة الشراكة التونسية الألمانية المبنية على الثقة والعمل الملموس. من جهتها، اعتبرت مديرة المركز أماني بوبكر أنّ هذه المرحلة تمثّل ثمرة جهد جماعي، معلنة التوجّه نحو مرحلة جديدة ترتكز على الابتكار وتوسيع نطاق التأثير.

برامج جديدة في أفق 2026

استعدادًا للمرحلة المقبلة، أعلن المركز عن برنامجيْن بارزيْن لسنة 2026:

* CORP Village – 28 مارس 2026: مساحة تجمع الشباب الموهوب بالمؤسسات للتعريف بالمهن المستقبلية.
* CORP Talents – 26 سبتمبر 2026: مبادرة تهدف إلى إبراز الكفاءات التونسية وربطها مباشرة بسوق الشغل.

مركز موجّه لخدمة التشغيل والتنمية

منذ تأسيسه، يشتغل مركز التوجيه وإعادة التأهيل المهني على عدة محاور تشمل: إعادة التأهيل المهني، مرافقة الاندماج في سوق العمل، تنظيم فعاليات خاصة بالتشغيل ودعم ريادة الأعمال، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى بناء سوق عمل أكثر ديناميكية وشمولًا واستدامة.



