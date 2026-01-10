Babnet   Latest update 12:27 Tunis

في شكاية تعهدت بها الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بقرطاج : القبض على مغتصب فتاة تعاني من اضطرابات نفسية

Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 12:27
      
أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مؤخرًا بالاحتفاظ بشاب أقدم على تحويل وجهة فتاة تعاني من اضطرابات نفسية واغتصابها بجهة سيدي بوسعيد.

وأفادت المعطيات الأولية أنّ الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بقرطاج تمكّنت من إيقاف المشتبه به في ظرف زمني وجيز إثر مداهمة أمنية، ليتبيّن أنّه كان يستعدّ للفرار إلى وجهة غير معلومة.


ويُذكر أنّ الفرقة المختصة بقرطاج نجحت خلال الفترة الأخيرة في إيقاف عدد من المتورّطين في قضايا تحويل وجهة وتحرّش واغتصاب، وتمّ إحالتهم على القضاء لمحاسبتهم طبقًا للقانون.
