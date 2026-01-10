في شكاية تعهدت بها الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بقرطاج : القبض على مغتصب فتاة تعاني من اضطرابات نفسية

أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مؤخرًا بالاحتفاظ بشاب أقدم على تحويل وجهة فتاة تعاني من اضطرابات نفسية واغتصابها بجهة سيدي بوسعيد.



وأفادت المعطيات الأولية أنّ الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بقرطاج تمكّنت من إيقاف المشتبه به في ظرف زمني وجيز إثر مداهمة أمنية، ليتبيّن أنّه كان يستعدّ للفرار إلى وجهة غير معلومة.







ويُذكر أنّ الفرقة المختصة بقرطاج نجحت خلال الفترة الأخيرة في إيقاف عدد من المتورّطين في قضايا تحويل وجهة وتحرّش واغتصاب، وتمّ إحالتهم على القضاء لمحاسبتهم طبقًا للقانون.

