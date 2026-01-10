Babnet   Latest update 23:10 Tunis

ترامب يطلق تصريحات جديدة عن استعداده لمساعدة إيران في "توقها للحرية"

Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 22:35
      
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خضم الاحتجاجات الجارية في إيران، عن رأيه بأن طهران "تتوق إلى الحرية"، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة "للمساعدة".

وكان ترامب قد أعلن سابقا مرارا عن استعداده لشن "ضربة قوية" على إيران في حال قُتل متظاهرون هناك.


وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "إيران تتوق إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة!!!"، دون أن يوضح الكيفية التي ينوي بها تقديم هذه "المساعدة".


وفي تطور متصل، نشر رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أُطيح به عام 1979، مقطع فيديو يوم السبت على الشبكة الاجتماعية "إكس" دعا فيه سكان إيران إلى إضراب عام.

وحدد هدف الاحتجاجات في رسالته بأنه "الاستعداد للسيطرة على الشوارع والمواقع الاستراتيجية والاحتفاظ بها"، وكان بهلوي قد حث سابقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التدخل في الوضع الداخلي الإيراني.

وشهدت إيران تصاعدا في مسيرات الاحتجاج منذ 8 جانفي، والتي بدأت بعد دعوة بهلوي. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الشبكات الاجتماعية أن هذه الاحتجاجات اتسعت نطاقا وأصبحت جماهيرية. وفي اليوم ذاته، توقف الإنترنت عن العمل في أجزاء من إيران.

ويعود بدء الاحتجاجات إلى أواخر ديسمبر 2025 على خلفية انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. وتركزت المطالب حول التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها السلبي على أسعار السلع بالجملة والتجزئة. وظهرت مقاطع فيديو تظهر تجمعات للمتظاهرين في طهران وعدد من المدن الأخرى. وفي هذا الإطار، قدم محافظ البنك المركزي الإيراني محمد فرزين استقالته، وتم تعيين عبد الناصر همتي خلفا له.

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع قوات الشرطة، وصاحبها هتافات بشعارات معارضة للنظام السياسي الحالي. وتناقلت تقارير أنباء عن سقوط قتلى من جانب قوات الأمن وكذلك من بين المشاركين في الاحتجاجات.

وتمر إيران بفترة من الارتفاع الحاد في معدل التضخم، حيث وصل وفقا للبنك المركزي الإيراني إلى 38.9% على أساس سنوي، فيما يواصل الريال الإيراني تراجعه السريع مسجلا مستويات قياسية متدنية مقابل الدولار في الأشهر القليلة الماضية.

وقبل عدة سنوات، وتحديدا قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في ماي 2018، كانت القيمة غير الرسمية للدولار الأمريكي حوالي 50 ألف ريال، بينما يتجاوز سعره حاليا في السوق الحرة حاجز 1.4 مليون ريال.
