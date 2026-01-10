Babnet   Latest update 20:08 Tunis

مسيرة بالعاصمة للمطالبة باستكمال تحقيق أهداف الثورة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6962904a1c6760.18996283_hlkqfegnjomip.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 18:39 قراءة: 1 د, 22 ث
      
انتظمت عشية اليوم السبت بالعاصمة، مسيرة دعت لها لجنة مساندة المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب (مودع بالسجن)، بمشاركة أحزاب سياسية معارضة وجمعيات ومنظمات حقوقية ونشطاء في المجتمع المدني.

وانطلقت المسيرة من أمام ساحة البلفدير مرورا بشارع الحرية ثم نهج روما وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، حيث تم تأمين كامل المسار الذي مرت منه المسيرة عبر تعزيزات أمنية هامة من مختلف الوحدات.


وصرح القائمون على تنظيم هذه المسيرة، بأن اختيار تاريخ اليوم، بعيدا عن التواريخ المرتبطة بالثورة، لم يكن اعتباطيا، بل للتأكيد على أن ما يهم التونسيين هو ما تحقق من الأهداف والشعارات والانتظارات التي اندلعت من أجلها الثورة، وليس تواريخ الاحتفال بها.


وأفادوا في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن "تاريخ الاحتفال بالثورة لا يهم كثيرا التونسيين بقدر ما يهمهم المنجز من مطالب الثورة وهي الشغل والحرية والكرامة الوطنية"، معتبرين أن "مسار الثورة مازال متواصلا إلى حين تحقيق المطالب المشروعة التي تحترم كرامة التونسيين".

كما أجمعوا على أن الهدف من هذه المسيرة هو "استرجاع رمزية ثورة الحرية والكرامة "، حسب تعبيرهم، مؤكدين أنهم خرجوا اليوم في "مسيرة ضد الظلم وضد التضييق على الحريات".

ورفع المشاركون كذلك شعارات تنادي بإطلاق سراح المحامي والقاضي الإداري أحمد صواب وكل السياسيين والنشطاء المدنيين المسجونين، وتطالب باستقلال القضاء وتكريس الحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكانت الدائرة الجنائيّة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت يوم 31 أكتوبر الفارط، بسجن صواب لمدة خمسة أعوام ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدّة 3 أعوام، وفق ما أفاد به مصدر قضائي ل /وات/.

وتم إيقاف المحامي صواب يوم 21 أفريل 2025 والاحتفاظ به، إثر تصريحات أدلى بها أمام دار المحامي بالعاصمة بعد جلسة قضية ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة"، وجهت له على أساسها "جملة من التهم الإرهابية".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321657

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Algerie CAN 2025 - Nigeria CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Egypte CAN 2025 - Cote d Ivoire CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 10 جانفي 2026 | 21 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:24
15:02
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet14°
12° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-11
14°-10
16°-8
18°-8
18°-8
  • Avoirs en devises 25479,3
  • (09/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (09/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026