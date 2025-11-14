ملف الفساد المالي بشركة فسفاط قفصة: أحكام بالسجن بين 3 و4 سنوات وعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، أحكامًا في القضية المعروفة بملف الفساد المالي والإداري بشركة فسفاط قفصة، وذلك بعد استنطاق جميع المتهمين والاستماع إلى مرافعات الدفاع.
وقضت هيئة المحكمة بـ:
* 3 سنوات سجنا في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي، وشقيقه، وعدد من المتهمين الآخرين.
* 4 سنوات سجنا في حق وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني، ومسؤول سابق بشركة فسفاط قفصة.
* عدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة، الموقوف على ذمة الملف.
خطايا مالية بأكثر من مليوني ديناركما قررت الدائرة تخطئة جميع المتهمين بالتضامن بأكثر من مليوني دينار.
اتهامات مبنية على الفصل 96 من المجلة الجزائيةوُجهت إلى المتهمين تهم استنادًا إلى الفصل 96 من المجلة الجزائية، والمتعلق بـ:
* استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.
* الإضرار بالإدارة.
* مخالفة التراتيب القانونية لتحقيق تلك الفائدة.
* المشاركة في هذه الممارسات.
وتعود القضية إلى شبهات فساد مالي وإداري في عمليات استخراج ونقل الفسفاط داخل الشركة.
