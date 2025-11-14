ملف الفساد المالي بشركة فسفاط قفصة: أحكام بالسجن بين 3 و4 سنوات وعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، أحكامًا في القضية المعروفة بملف الفساد المالي والإداري بشركة فسفاط قفصة، وذلك بعد استنطاق جميع المتهمين والاستماع إلى مرافعات الدفاع.



وقضت هيئة المحكمة بـ:



خطايا مالية بأكثر من مليوني دينار



اتهامات مبنية على الفصل 96 من المجلة الجزائية



في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل، وشقيقه، وعدد من المتهمين الآخرين.في حق وزير الصناعة الأسبق، ومسؤول سابق بشركة فسفاط قفصة.في حق الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة، الموقوف على ذمة الملف.كما قررت الدائرةوُجهت إلى المتهمين تهم استنادًا إلى، والمتعلق بـ:* استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.* الإضرار بالإدارة.* مخالفة التراتيب القانونية لتحقيق تلك الفائدة.* المشاركة في هذه الممارسات.وتعود القضية إلىفي عملياتداخل الشركة.