سجن وخطايا مالية في حق راشد الغنوشي

الجمعة 14 نوفمبر 2025 | 23 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:13
14:52
12:11
06:56
05:27
الرطــوبة:
% 25
27°
26°
الــرياح:
5.66 كم/س
14°
تونس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
27°-14
28°-17
30°-18
24°-17
19°-16
- Avoirs en devises
25006,6
(13/11)
- Jours d'importation
107
- 1 € = 3,40833 DT 1$ =2,94687 DT
- Solde Compte du Trésor (13/11) 996,2 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 30 273) ثعبان في دورة مياه بالمروج يثير ال
( 18 764) وزارة الداخلية بصدد تنفيذ مشروع ا
( 17 370) أحكام بالسجن في قضية الشهائد المز
( 17 323) في قضية" النقض دون الإحالة " : ال
( 16 296) بسبب تدوينة قذرة... المحامي الطيب
( 15 685) مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعود
( 14 663) بين الأسطورة والذكاء الاصطناعي: قص
( 14 514) قيس سعيّد: كما قال جرير للفرزدق، ل
( 13 535) الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يعلن ال
( 13 441) رئيس الجمهورية: البلاغ غيرالمسؤول
( 12 948) تأجيل قضيّة مكتب الضّبط ضدّ عبير م
( 12 838) المنستير: يوم إعلامي تحسيسي بجمّال
( 12 558) زعبوب لزبير بية : رئيس النجم لا يس
( 12 529) مصر.. حكم قضائي بحبس أحمد حسام "مي
( 12 174) العوينة: مقتل شاب (حفيد وزير أول
( 11 849) ترامب يسخر من الصحفية سونيا الدري
( 11 524) أحمد الجزيري: إضراب عام يومي 3 و4
( 11 257) البنك المركزي التونسي يطرح ورقة نق
( 11 069) اغتيال مهندس نووي مصري بـ13 طلقة و
( 10 937) رياض جراد: لا قدر الله ..ان تم إغل
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318457