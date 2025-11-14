سجن وخطايا مالية في حق راشد الغنوشي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/644100b175e419.21501685_kihgqolpnjefm.jpg width=100 align=left border=0>

قررت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الحكم بسنتين سجنا وخطايا مالية في حق راشد الغنوشي، وذلك على خلفية تهم وجرائم ذات صبغة ديوانية.



ويذكر أن الغنوشي رفض المثول أمام القضاء خلال النظر في القضية.





