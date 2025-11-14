Babnet   Latest update 12:45 Tunis

سجن وخطايا مالية في حق راشد الغنوشي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/644100b175e419.21501685_kihgqolpnjefm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 14 Novembre 2025 - 12:30
      
قررت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الحكم بسنتين سجنا وخطايا مالية في حق راشد الغنوشي، وذلك على خلفية تهم وجرائم ذات صبغة ديوانية.

ويذكر أن الغنوشي رفض المثول أمام القضاء خلال النظر في القضية.



