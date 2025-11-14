Babnet   Latest update 06:22 Tunis

واشنطن تدرج 4 كيانات أوروبية في قائمة الإرهاب العالمي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6916bcf85e4e92.44853770_lgkoiqjnfhpme.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 14 Novembre 2025 - 06:22
      
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إدراج 4 كيانات في 3 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا واليونان، ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية العالمية".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: "شن المتشددون الأناركيون حملات إرهابية في الولايات المتحدة وأوروبا، متآمرين لتقويض أسس الحضارة الغربية من خلال هجماتهم الوحشية".



وأضافت الوزارة: "ستُصنّف وزارة الخارجية الأمريكية هذه المجموعات الأربع المناهضة للفاشية كمنظمات إرهابية أجنبية".


في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منشور على منصة "إكس" : "اليوم، وبناء على التزام الرئيس الأمريكي التاريخي باقتلاع حملة العنف السياسي التي تقودها حركة (أنتيفا)، تُصنّف وزارة الخارجية 4 مجموعات من الحركة كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مُصنّفين بشكل خاص".

وأضاف روبيو: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام كل الأدوات المتاحة لحماية أمتنا من هذه الجماعات الإرهابية المناهضة لأمريكا، والمناهضة للرأسمالية، والمناهضة للمسيحية".


*.*.*