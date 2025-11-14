واشنطن تدرج 4 كيانات أوروبية في قائمة الإرهاب العالمي
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إدراج 4 كيانات في 3 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا واليونان، ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية العالمية".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: "شن المتشددون الأناركيون حملات إرهابية في الولايات المتحدة وأوروبا، متآمرين لتقويض أسس الحضارة الغربية من خلال هجماتهم الوحشية".
وأضافت الوزارة: "ستُصنّف وزارة الخارجية الأمريكية هذه المجموعات الأربع المناهضة للفاشية كمنظمات إرهابية أجنبية".
Following a roundtable on the threats posed by the radical group Antifa, the Trump Admin has officially designated 4 Antifa groups as Foreign Terrorist Organizations.— The White House (@WhiteHouse) November 13, 2025
These groups have spread chaos across the globe. This Admin will continue to expose & dismantle their… pic.twitter.com/5K1QoWtwn6
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منشور على منصة "إكس" : "اليوم، وبناء على التزام الرئيس الأمريكي التاريخي باقتلاع حملة العنف السياسي التي تقودها حركة (أنتيفا)، تُصنّف وزارة الخارجية 4 مجموعات من الحركة كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مُصنّفين بشكل خاص".
وأضاف روبيو: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام كل الأدوات المتاحة لحماية أمتنا من هذه الجماعات الإرهابية المناهضة لأمريكا، والمناهضة للرأسمالية، والمناهضة للمسيحية".
