واشنطن تدرج 4 كيانات أوروبية في قائمة الإرهاب العالمي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6916bcf85e4e92.44853770_lgkoiqjnfhpme.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إدراج 4 كيانات في 3 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا واليونان، ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية العالمية".



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: "شن المتشددون الأناركيون حملات إرهابية في الولايات المتحدة وأوروبا، متآمرين لتقويض أسس الحضارة الغربية من خلال هجماتهم الوحشية".









وأضافت الوزارة: "ستُصنّف وزارة الخارجية الأمريكية هذه المجموعات الأربع المناهضة للفاشية كمنظمات إرهابية أجنبية".



Following a roundtable on the threats posed by the radical group Antifa, the Trump Admin has officially designated 4 Antifa groups as Foreign Terrorist Organizations.



These groups have spread chaos across the globe. This Admin will continue to expose & dismantle their… pic.twitter.com/5K1QoWtwn6 — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2025

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منشور على منصة "إكس" : "اليوم، وبناء على التزام الرئيس الأمريكي التاريخي باقتلاع حملة العنف السياسي التي تقودها حركة (أنتيفا)، تُصنّف وزارة الخارجية 4 مجموعات من الحركة كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مُصنّفين بشكل خاص".



وأضاف روبيو: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام كل الأدوات المتاحة لحماية أمتنا من هذه الجماعات الإرهابية المناهضة لأمريكا، والمناهضة للرأسمالية، والمناهضة للمسيحية". وأضافت الوزارة: "ستُصنّف وزارة الخارجية الأمريكية هذه المجموعات الأربع المناهضة للفاشية كمنظمات إرهابية أجنبية".في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منشور على منصة "إكس" : "اليوم، وبناء على التزام الرئيس الأمريكي التاريخي باقتلاع حملة العنف السياسي التي تقودها حركة (أنتيفا)، تُصنّف وزارة الخارجية 4 مجموعات من الحركة كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مُصنّفين بشكل خاص".وأضاف روبيو: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام كل الأدوات المتاحة لحماية أمتنا من هذه الجماعات الإرهابية المناهضة لأمريكا، والمناهضة للرأسمالية، والمناهضة للمسيحية".