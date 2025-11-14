7 سنوات سجناً لشاب ابتزّ فتاة ونشر صورها وفيديوهات خاصة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن شاب 7 سنوات بعد إدانته بابتزاز فتاة ونشر صورها ومقاطع فيديو خاصة بها على منصات التواصل الاجتماعي، ما ألحق بها ضرراً نفسياً كبيراً.



تفيد معطيات الملف بأن المتهم كانت تربطه علاقة عاطفية بالمتضررة، واستغل ثقتها لالتقاط صور وفيديوهات خلال لقاءاتهما في عدة أماكن. وبعد فترة، بدأ في ابتزازها وتسلم منها مبالغ مالية هامة.











وبعد أن أنهت الفتاة علاقتها به، فوجئت بانتشار صورها الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، لتتقدم بشكاية أفضت إلى إيقاف المتهم وإحالته على العدالة.



وبعد النظر في الملف، قضت المحكمة بسجنه سبع سنوات على خلفية الاعتداء على المعطيات الشخصية والابتزاز ونشر محتوى خاص دون موافقة صاحبته.

