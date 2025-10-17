Babnet   Latest update 14:39 Tunis

البنك المركزي التونسي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10 دنانير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f23132387774.54285946_nehlgiqfomjkp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 13:05
      
أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، عن طرح ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة 10 دنانير (صنف 2020)، تتمتع بالرواج القانوني والقوة الإبرائية، لتُتداول رسميًا إلى جانب الأوراق النقدية الحالية من نفس الفئة.

نفس التصاميم مع تعديلات على التاريخ والتوقيعات


وأوضح البنك في مذكرة موجهة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد، نُشرت على موقعه الإلكتروني، أن الورقة الجديدة تحافظ على نفس التصاميم والخصائص والعلامات الأمنية المعتمدة في الورقة النقدية المتداولة حاليًا، مع إدخال تغييرات محدودة تمثّلت في ما يلي:


* تاريخ الإصدار: أصبح 25 جويلية 2025 بدلًا من 20 مارس 2020، مع طباعته بحجم أكبر.
* التوقيعات: تحمل الورقة توقيع محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري وتوقيع نائب المحافظ مراد عبد السلام.

تداول متوازي مع النسخ الحالية

وأكد البنك أن الورقة النقدية الجديدة من فئة عشرة دنانير صنف 2020 سيتم تداولها بالتوازي مع الأوراق النقدية الحالية من نفس الفئة والصنف، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن تحديث الإصدار النقدي وضمان استمرارية التداول النقدي السلس في السوق.


