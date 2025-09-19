Babnet   Latest update 21:41 Tunis

هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين

Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 19:30
      
أجّلت إحدى الدوائر القضائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، النظر في قضية رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل رضا شرف الدين إلى جلسة يوم 10 أكتوبر 2025.

وتتعلّق القضية بتهم تتصل بـ تكوين مكاسب بالخارج دون علم أو ترخيص من البنك المركزي التونسي، في طورها الاستئنافي، بعد أن كان شرف الدين قد أُدين ابتدائيا بـ 3 سنوات سجنا مع خطية مالية تقدّر بـ 72 مليون دينار.



وتعود تفاصيل الملف إلى وجود حساب بنكي مفتوح بإحدى الدول الأوروبية تابع للمعني، تمّت عبره تحويل الأموال المودعة إلى حساب آخر مفتوح في إحدى الدول الإفريقية.


