هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين

أجّلت إحدى الدوائر القضائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، النظر في قضية رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل رضا شرف الدين إلى جلسة يوم 10 أكتوبر 2025.



وتتعلّق القضية بتهم تتصل بـ تكوين مكاسب بالخارج دون علم أو ترخيص من البنك المركزي التونسي، في طورها الاستئنافي، بعد أن كان شرف الدين قد أُدين ابتدائيا بـ 3 سنوات سجنا مع خطية مالية تقدّر بـ 72 مليون دينار.

