القيروان: مأساة عائلية إثر عملية تحيّل تنتهي بانتحار مستشار قانوني

وفق ما روته شقيقتهفي برنامج منّك نسمع على، فإن الفقيد عاش تجربة زواج تقليدي لم تُكلل بالنجاح وانتهت بالطلاق بالتراضي، دون أن تُسجل خلافات كبيرة أو إنجاب أطفال. هذا الوضع زاد من إحساسه بالفراغ، خاصة مع رغبته الشديدة في تكوين عائلة.بعد الطلاق، تعرّف الضحية على امرأة دخل معها في علاقة عاطفية قوية، وصلت إلى درجة التعلق الشديد، غير أنها استغلته مادياً، وحوّلت العلاقة إلى وسيلةمتواصل. فقد أنفق عليها وعلى عائلتها مبالغ ضخمة، باع لأجلها ممتلكات عائلية، منها منزل العائلة بقيمة قاربت نصف مليون دينار، كما أغرق نفسه فيتؤكد شقيقته أن المرأة استدرجته بوعود الزواج والهجرة، حيث تولّى تكاليف تجهيزها وإجراءات سفرها إلى كندا، بما في ذلك مصاريف تجاوزت. لكنها، بعد أن حصلت على مبتغاها،وأهانته برسائل جارحة طعنت في رجولته.وتقول العائلة إن هذه الصدمة العاطفية والمادية، إلى جانب تراكم الديون وتخلي البعض عنه، دفعته إلى الدخول فيوعزلة تامة، انتهت بقرار مأساوي تمثل في الانتحار عبر تناول مواد سامة.عائلة الفقيد اعتبرت ما حصل "جريمة مكتملة الأركان" نتيجة، وأعلنت أنها رفعت شكايات لدى القضاء. كما أشارت إلى وجودطالت منزل العائلة من قبل أطراف أخرى استغلت وضعيته الهشة.من جانبها، أكدت شقيقته أن العائلة بانتظارواستكمال الأبحاث الجارية لدى السلطات الأمنية والقضائية، ليكون القضاء الفيصل في تحديد المسؤوليات.القضية أثارتفي القيروان وخارجها، باعتبارها تطرح قضايا معقدة تتعلق بـ، وهي عوامل تضافرت لتقود إلى نهاية مأساوية لرجل عرف باستقامته ...