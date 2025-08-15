بعد انهاء التفرغ النقابي ..فاطمة المسدي تطرح انهاء توريث المناصب النقابية والامتيازات
دعت النائبة فاطمة المسدي، في تدوينة نشرتها على موقع فايسبوك عقب صدور قرار الحكومة بإلغاء التفرغ النقابي، إلى إنهاء ما اعتبرته توريثا للمناصب النقابية والانتفاع غير القانوني بالامتيازات داخل الهياكل النقابية.
وأوضحت المسدي أن بعض المناصب النقابية تتحول إلى ما يشبه "الإرث العائلي"، على غرار حالة كاتب عام جامعة النفط، وهو ما يؤدي، وفق قولها، إلى الاحتكار وغياب التداول وإقصاء الكفاءات.
كما انتقدت ما وصفته بـ"الانتفاع غير القانوني" من الامتيازات، مشيرة إلى وجود حالات لأشخاص لا يحملون شهادة مهندس، لكنهم يتقاضون أجر مهندس ويقضون سنوات في تفرغ نقابي مدفوع الأجر داخل المكتب التنفيذي للاتحاد.
وأضافت أن قرار الحكومة بإلغاء التفرغ النقابي خطوة مهمة، مؤكدة أن القانون يجب أن يطبق على الجميع، محذّرة من أن لا أحد يجب أن يكون "فوق راسو ريشة".
ويأتي هذا الموقف في أعقاب منشور حكومي صدر بتاريخ 11 أوت 2025، يقضي بإلغاء جميع التراخيص السابقة المتعلقة بالتفرغ النقابي ودعوة المعنيين إلى الالتحاق الفوري بمراكز عملهم، مع ضبط قائمات الأعوان في مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حال عدم الامتثال.
