بعد انهاء التفرغ النقابي ..فاطمة المسدي تطرح انهاء توريث المناصب النقابية والامتيازات‎

كما انتقدت ما وصفته بـ"الانتفاع غير القانوني" من الامتيازات، مشيرة إلى وجود حالات لأشخاص لا يحملون شهادة مهندس، لكنهم يتقاضون أجر مهندس ويقضون سنوات في تفرغ نقابي مدفوع الأجر داخل المكتب التنفيذي للاتحاد.وأضافت أن قرار الحكومة بإلغاء التفرغ النقابي خطوة مهمة، مؤكدة أن، محذّرة من أن لا أحد يجب أن يكون "فوق راسو ريشة".ويأتي هذا الموقف في أعقاب منشور حكومي صدر بتاريخ 11 أوت 2025، يقضي بإلغاء جميع التراخيص السابقة المتعلقة بالتفرغ النقابي ودعوة المعنيين إلى الالتحاق الفوري بمراكز عملهم، مع ضبط قائمات الأعوان في مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حال عدم الامتثال.