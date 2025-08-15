Babnet   Latest update 11:39 Tunis

بعد انهاء التفرغ النقابي ..فاطمة المسدي تطرح انهاء توريث المناصب النقابية والامتيازات‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689f01984674e5.47097534_jpfgnkelihoqm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 10:38 قراءة: 0 د, 55 ث
      
دعت النائبة فاطمة المسدي، في تدوينة نشرتها على موقع فايسبوك عقب صدور قرار الحكومة بإلغاء التفرغ النقابي، إلى إنهاء ما اعتبرته توريثا للمناصب النقابية والانتفاع غير القانوني بالامتيازات داخل الهياكل النقابية.

وأوضحت المسدي أن بعض المناصب النقابية تتحول إلى ما يشبه "الإرث العائلي"، على غرار حالة كاتب عام جامعة النفط، وهو ما يؤدي، وفق قولها، إلى الاحتكار وغياب التداول وإقصاء الكفاءات.



كما انتقدت ما وصفته بـ"الانتفاع غير القانوني" من الامتيازات، مشيرة إلى وجود حالات لأشخاص لا يحملون شهادة مهندس، لكنهم يتقاضون أجر مهندس ويقضون سنوات في تفرغ نقابي مدفوع الأجر داخل المكتب التنفيذي للاتحاد.

وأضافت أن قرار الحكومة بإلغاء التفرغ النقابي خطوة مهمة، مؤكدة أن القانون يجب أن يطبق على الجميع، محذّرة من أن لا أحد يجب أن يكون "فوق راسو ريشة".

ويأتي هذا الموقف في أعقاب منشور حكومي صدر بتاريخ 11 أوت 2025، يقضي بإلغاء جميع التراخيص السابقة المتعلقة بالتفرغ النقابي ودعوة المعنيين إلى الالتحاق الفوري بمراكز عملهم، مع ضبط قائمات الأعوان في مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حال عدم الامتثال.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313379


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 أوت 2025 | 21 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:47
19:12
16:10
12:31
05:37
04:01
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet34°
34° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
34°-25
36°-24
34°-24
36°-26
  • Avoirs en devises
    24134,8

  • (14/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34879 DT        1$ =2,91891 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/08)   1155,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    