Babnet   Latest update 10:41 Tunis

الرابطة الأولى : كلاسيكو ناري في سوسة وقمة مثيرة في رادس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ess-ca.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Août 2025 - 09:35 قراءة: 1 د, 31 ث
      
تتجه الأنظار، يومي الجمعة والسبت، إلى جولتين من العيار الثقيل في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث يشهد الملعب الأولمبي بسوسة كلاسيكو مثير بين النجم الساحلي والنادي الإفريقي، فيما يحتضن ملعب حمادي العقربي برادس قمة واعدة بين الترجي الرياضي حامل اللقب والاتحاد المنستيري وصيف الموسم الماضي.

كلاسيكو سوسة… الإفريقي لتعزيز الانطلاقة والنجم للإنقاذ


النادي الإفريقي يدخل المواجهة منتشيًا بفوزه في الجولة الافتتاحية على مستقبل المرسى بهدف دون رد، باحثًا عن تأكيد بدايته الجيدة في موسم يأمل فيه استعادة لقب البطولة الغائب منذ 2015.

أما النجم الساحلي، فيسعى لمصالحة جماهيره بعد الخسارة المفاجئة أمام شبيبة العمران (1-3)، لتجنب تكرار بدايات الموسم الماضي التي أثرت على حظوظه في المنافسة. ورغم أن تاريخ المواجهات الأخيرة يصب في مصلحة فريق جوهرة الساحل بعدم الخسارة في آخر 20 لقاءً أمام الإفريقي، إلا أن طبيعة هذه القمم تجعلها مفتوحة على كل الاحتمالات.

قمة رادس… بحث عن أول انتصار

الترجي الرياضي، الذي اكتفى بتعادل سلبي أمام مستقبل قابس في الجولة الأولى، يدخل المباراة تحت ضغط جماهيري للمطالبة بأداء مقنع وانتدابات نوعية قبل استحقاقات رابطة الأبطال الإفريقية. عودة الجزائري يوسف البلايلي تمثل ورقة هجومية مهمة، في حين تتواصل غيابات البرازيليين يان ساس ورودريغو رودريغيز.
من جانبه، يطمح الاتحاد المنستيري بقيادة منتصر الوحيشي لتعويض تعادله على أرضه أمام الملعب التونسي، رغم غياب هدافه حازم المستوري ورحيله إلى روسيا، إلى جانب الشكوك حول مشاركة محمود غربال ومهدي القنوني. الفريق يراهن على صلابته الدفاعية وانضباطه الجماعي لمقارعة البطل.

مباريات الجولة الثانية

تنطلق جميع المباريات على الساعة 16:30:

* الجمعة 16 أوت:

* الترجي الرياضي – الاتحاد المنستيري (رادس)
* مستقبل المرسى – اتحاد بن قردان (المرسى)
* مستقبل سليمان – نجم المتلوي (سليمان)
* الأولمبي الباجي – مستقبل قابس (باجة)
* السبت 17 أوت:

* النجم الساحلي – النادي الإفريقي (سوسة)
* الملعب التونسي – شبيبة القيروان (باردو)
* النادي البنزرتي – النادي الصفاقسي (بنزرت)
* الترجي الجرجيسي – شبيبة العمران (جرجيس)


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313325


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 14 أوت 2025 | 20 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:14
16:10
12:31
05:36
04:00
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet33°
31° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
34°-25
33°-24
36°-24
34°-25
  • Avoirs en devises
    23967,9

  • (12/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34935 DT        1$ =2,89844 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/08)   1224,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    