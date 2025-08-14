الرابطة الأولى : كلاسيكو ناري في سوسة وقمة مثيرة في رادس

تتجه الأنظار، يومي الجمعة والسبت، إلى جولتين من العيار الثقيل في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث يشهد الملعب الأولمبي بسوسة كلاسيكو مثير بين النجم الساحلي والنادي الإفريقي، فيما يحتضن ملعب حمادي العقربي برادس قمة واعدة بين الترجي الرياضي حامل اللقب والاتحاد المنستيري وصيف الموسم الماضي.



كلاسيكو سوسة… الإفريقي لتعزيز الانطلاقة والنجم للإنقاذ



قمة رادس… بحث عن أول انتصار



مباريات الجولة الثانية



النادي الإفريقي يدخل المواجهة منتشيًا بفوزه في الجولة الافتتاحية على مستقبل المرسى بهدف دون رد، باحثًا عن تأكيد بدايته الجيدة في موسم يأمل فيه استعادة لقب البطولة الغائب منذ 2015.أما النجم الساحلي، فيسعى لمصالحة جماهيره بعد الخسارة المفاجئة أمام شبيبة العمران (1-3)، لتجنب تكرار بدايات الموسم الماضي التي أثرت على حظوظه في المنافسة. ورغم أن تاريخ المواجهات الأخيرة يصب في مصلحة فريق جوهرة الساحل بعدم الخسارة في آخر 20 لقاءً أمام الإفريقي، إلا أن طبيعة هذه القمم تجعلها مفتوحة على كل الاحتمالات.الترجي الرياضي، الذي اكتفى بتعادل سلبي أمام مستقبل قابس في الجولة الأولى، يدخل المباراة تحت ضغط جماهيري للمطالبة بأداء مقنع وانتدابات نوعية قبل استحقاقات رابطة الأبطال الإفريقية. عودة الجزائري يوسف البلايلي تمثل ورقة هجومية مهمة، في حين تتواصل غيابات البرازيليين يان ساس ورودريغو رودريغيز.من جانبه، يطمح الاتحاد المنستيري بقيادة منتصر الوحيشي لتعويض تعادله على أرضه أمام الملعب التونسي، رغم غياب هدافه حازم المستوري ورحيله إلى روسيا، إلى جانب الشكوك حول مشاركة محمود غربال ومهدي القنوني. الفريق يراهن على صلابته الدفاعية وانضباطه الجماعي لمقارعة البطل.تنطلق جميع المباريات على الساعة 16:30:* الترجي الرياضي – الاتحاد المنستيري (رادس)* مستقبل المرسى – اتحاد بن قردان (المرسى)* مستقبل سليمان – نجم المتلوي (سليمان)* الأولمبي الباجي – مستقبل قابس (باجة)* النجم الساحلي – النادي الإفريقي (سوسة)* الملعب التونسي – شبيبة القيروان (باردو)* النادي البنزرتي – النادي الصفاقسي (بنزرت)* الترجي الجرجيسي – شبيبة العمران (جرجيس)