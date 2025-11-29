Babnet   Latest update 11:12 Tunis

إحالة مدير ديوان وزير أملاك الدولة السابق على الدائرة الجنائية في قضايا الفساد المالي

Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 11:09
      
أحالت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، مدير ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق ومتهما ثانيا، على أنظار الدائرة الجنائية بالقطب الاقتصادي والمالي بالعاصمة، وذلك لمقاضاتهما بتهم تتعلق بـ استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.

وتأتي الإحالة على خلفية شبهات تجاوزات نُسبت إلى المسؤولين خلال فترة تولّيهما مهامهما داخل وزارة أملاك الدولة، وفق ما أفادت به مصادر قضائية.



