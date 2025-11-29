إحالة مدير ديوان وزير أملاك الدولة السابق على الدائرة الجنائية في قضايا الفساد المالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg width=100 align=left border=0>

أحالت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، مدير ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق ومتهما ثانيا، على أنظار الدائرة الجنائية بالقطب الاقتصادي والمالي بالعاصمة، وذلك لمقاضاتهما بتهم تتعلق بـ استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.



وتأتي الإحالة على خلفية شبهات تجاوزات نُسبت إلى المسؤولين خلال فترة تولّيهما مهامهما داخل وزارة أملاك الدولة، وفق ما أفادت به مصادر قضائية.





