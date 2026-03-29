فوز ودي للمنتخب التونسي على هايتي في أول اختبار تحت قيادة اللموشي

فرصة لتقييم العناصر الجديدة



موعد ودي ثانٍ أمام كندا



تحضيرات متواصلة للمونديال



تشكيلة المنتخب التونسي



حقق المنتخب التونسي لكرة القدمعلى نظيره الهايتي بنتيجة، في المباراة التي أقيمت بمدينة تورونتو الكندية، ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026، في أول ظهور للمدربعلى رأس الإطار الفني.وسجلهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة حاسمة من، مانحا “نسور قرطاج” انطلاقة إيجابية في بداية المرحلة التحضيرية.ومثلت المواجهة اختبارا أوليا للجهاز الفني الجديد للوقوف على جاهزية المجموعة، خاصة العناصر التي تم توجيه الدعوة لها لأول مرة، على غراروشهدت المباراة غياب عدد من الركائز الأساسية، خاصة في الخط الخلفي ووسط الميدان، ما أتاح فرصة أكبر لتجربة خيارات جديدة على المستوى التكتيكي والبشري.ومن المنتظر أن يواجه المنتخب التونسي نظيره الكندي في مباراة ودية ثانية يوم 31 مارس، في إطار مواصلة التحضيرات، حيث يسعى المدرب إلىللاعبين، قبل الحسم في الاختيارات النهائية.ويخوض المنتخب التونسي نهائيات كأس العالم 2026 ضمنإلى جانب، إضافة إلى المتأهل من الملحق الأوروبي الثاني ().كما تنتظر المنتخب مواجهتان إعداديتان إضافيتان خلال شهر جوان أمام، في إطار استكمال البرنامج التحضيري للمونديال.صبري بن حسن – آدم عروس – محمد أمين بن حميدة – غيث الزعلوني (معتز النفاتي) – مرتضى بن وناس – إلياس السخيري – راني خضيرة (محمد الحاج محمود) – إسماعيل الغربي (إلياس سعد) – سيباستيان تونكتي (لؤي بن فرحات) – خليل العياري (سيف لطيف) – ريان اللومي (حازم المستوري).