فوز ودي للمنتخب التونسي على هايتي في أول اختبار تحت قيادة اللموشي

Publié le Dimanche 29 Mars 2026 - 05:02
      
حقق المنتخب التونسي لكرة القدم فوزا وديا على نظيره الهايتي بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بمدينة تورونتو الكندية، ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026، في أول ظهور للمدرب صبري اللموشي على رأس الإطار الفني.

وسجل سيباستيان تونكتي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة حاسمة من إسماعيل الغربي، مانحا “نسور قرطاج” انطلاقة إيجابية في بداية المرحلة التحضيرية.


فرصة لتقييم العناصر الجديدة

ومثلت المواجهة اختبارا أوليا للجهاز الفني الجديد للوقوف على جاهزية المجموعة، خاصة العناصر التي تم توجيه الدعوة لها لأول مرة، على غرار راني خضيرة وريان اللومي وغيث الزعلوني وآدم عروس.


وشهدت المباراة غياب عدد من الركائز الأساسية، خاصة في الخط الخلفي ووسط الميدان، ما أتاح فرصة أكبر لتجربة خيارات جديدة على المستوى التكتيكي والبشري.

موعد ودي ثانٍ أمام كندا

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب التونسي نظيره الكندي في مباراة ودية ثانية يوم 31 مارس، في إطار مواصلة التحضيرات، حيث يسعى المدرب إلى تعميق التقييم الفني والبدني والذهني للاعبين، قبل الحسم في الاختيارات النهائية.

تحضيرات متواصلة للمونديال

ويخوض المنتخب التونسي نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان، إضافة إلى المتأهل من الملحق الأوروبي الثاني (السويد أو بولونيا).

كما تنتظر المنتخب مواجهتان إعداديتان إضافيتان خلال شهر جوان أمام النمسا وبلجيكا، في إطار استكمال البرنامج التحضيري للمونديال.

تشكيلة المنتخب التونسي

صبري بن حسن – آدم عروس – محمد أمين بن حميدة – غيث الزعلوني (معتز النفاتي) – مرتضى بن وناس – إلياس السخيري – راني خضيرة (محمد الحاج محمود) – إسماعيل الغربي (إلياس سعد) – سيباستيان تونكتي (لؤي بن فرحات) – خليل العياري (سيف لطيف) – ريان اللومي (حازم المستوري).
