Moody’s confirme la note Caa1 pour BdT et BIAT, un plafond souverain fortement spéculatif

Le plafond souverain, première explication d’une note basse



BdT : des atouts réels, des vulnérabilités maîtrisées



BIAT : le leader sous la contrainte de sa taille et de son surexposition souveraine



Une perspective stable, mais des leviers d’amélioration hors de portée des banques



Vers 17h, le 27 mars 2026, l’agence Moody’s Ratings a confirmé les notes de dépôts à long terme de deux piliers du secteur bancaire privé tunisien : la Banque de Tunisie (BdT) et la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT).Pour comprendre pourquoi deux banques affichant des fondamentaux raisonnables se retrouvent classées en catégorie hautement spéculative, il faut d’abord saisir le mécanisme du plafond souverain.Moody’s applique un principe simple : la note d’une banque ne peut dépasser celle de son État d’origine, car en cas de crise systémique, c’est le souverain qui doit — ou ne peut pas — voler au secours du secteur financier.Or, la Tunisie est elle-même notée Caa1, un niveau qui témoigne de vulnérabilités fiscales, économiques et de liquidités externes significatives.Du côté de la Banque de Tunisie, le tableau est celui d’un établissement conservateur, bien capitalisé et rentable, mais évoluant dans un environnement difficile.Son ratio Tier 1 atteint 16,1 % et son ratio de capital total 17,2 % à juin 2025, des niveaux solides qui lui confèrent une capacité d’absorption des pertes supérieure à la moyenne de ses pairs tunisiens.La rentabilité est au rendez-vous, avec un revenu net représentant 2 % des actifs corporels, soutenu par une base de revenus diversifiée où les commissions et revenus hors intérêts pèsent environ 40 % du total.Toutefois, la qualité des actifs reste sous pression : le taux de prêts non performants s’établit à 7,8 % à juin 2025.L’exposition directe de BdT à l’État tunisien, équivalente à 64 % de ses fonds propres à juin 2025, constitue un facteur de risque supplémentaire, même si elle demeure inférieure à celle de ses pairs.Par ailleurs, les liquidités restent relativement tendues : les actifs liquides de base ne représentent que 9,1 % des actifs bancaires corporels, et le ratio prêts sur dépôts frôle les 99 %, laissant peu de marge de manœuvre.La BIAT, première banque privée du pays avec environ 21 % de parts de marché sur les dépôts, présente un profil en partie différent.Sa franchise dominante lui assure un accès privilégié à une base de dépôts large, stable et peu concentrée — les vingt premiers déposants ne représentent que 8,5 % du total des dépôts.Son ratio prêts sur dépôts, particulièrement sain à 62 %, témoigne d’une absence de dépendance structurelle au refinancement de la banque centrale.Ses liquidités bancaires de base atteignent 15,7 % des actifs corporels, le niveau le plus élevé du groupe de pairs tunisiens notés par Moody’s.L’exposition directe de la BIAT à l’État tunisien s’élève à 111 % de ses fonds propres, un niveau qui crée une corrélation très forte entre son profil de crédit et les vulnérabilités macroéconomiques du pays.La capitalisation, bien que stable, reste modeste au regard des risques : le ratio Tier 1 à 10,6 % est nettement inférieur à celui de BdT, et les concentrations de crédit demeurent significatives.La perspective stable attachée aux deux notations reflète une attente de stabilisation des conditions opérationnelles en Tunisie, alignée sur la perspective stable de la note souveraine.Moody’s ne prévoit ni dégradation brutale ni amélioration significative à court terme.À l’inverse, tout abaissement de la note de l’État entraînerait mécaniquement un abaissement de celles des banques.les notations Caa1 de BdT et de BIAT ne sanctionnent pas une mauvaise gestion bancaire, mais illustrent une réalité structurelle : en Tunisie, le destin des banques est intimement lié à celui de l’État, et tant que ce dernier ne retrouvera pas une trajectoire de redressement crédible, ses fleurons bancaires resteront prisonniers d’une notation qui reflète davantage la fragilité du pays que leurs propres mérites.