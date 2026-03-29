Moody’s confirme la note Caa1 pour BdT et BIAT, un plafond souverain fortement spéculatif
Moktar Lamari, E4T
Deux grandes banques privées tunisiennes maintenues dans la zone spéculative, reflet d’une économie sous pression et d’un État aux marges de manœuvre limitées.
Vers 17h, le 27 mars 2026, l’agence Moody’s Ratings a confirmé les notes de dépôts à long terme de deux piliers du secteur bancaire privé tunisien : la Banque de Tunisie (BdT) et la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT).
Toutes deux se voient maintenir une notation Caa1 assortie d’une perspective stable. Une décision qui, au-delà des chiffres, raconte l’histoire d’un secteur bancaire techniquement solide mais inexorablement arrimé aux fragilités d’un souverain lui-même noté Caa1.
Car c’est là le nœud du problème : aucune banque tunisienne ne peut, structurellement, dépasser la note de l’État qui la chapeaute.
Le plafond souverain, première explication d’une note bassePour comprendre pourquoi deux banques affichant des fondamentaux raisonnables se retrouvent classées en catégorie hautement spéculative, il faut d’abord saisir le mécanisme du plafond souverain.
Moody’s applique un principe simple : la note d’une banque ne peut dépasser celle de son État d’origine, car en cas de crise systémique, c’est le souverain qui doit — ou ne peut pas — voler au secours du secteur financier.
Or, la Tunisie est elle-même notée Caa1, un niveau qui témoigne de vulnérabilités fiscales, économiques et de liquidités externes significatives.
L’agence précise explicitement que, bien qu’elle reconnaisse une probabilité élevée — voire très élevée dans le cas de BIAT — de soutien gouvernemental en cas de défaillance, la capacité effective de l’État à apporter ce soutien est contrainte par sa propre notation.
Le soutien souverain est donc théoriquement probable mais pratiquement incertain (ou peu efficace le cas échéant), ce qui neutralise tout effet d’élévation de note.
BdT : des atouts réels, des vulnérabilités maîtriséesDu côté de la Banque de Tunisie, le tableau est celui d’un établissement conservateur, bien capitalisé et rentable, mais évoluant dans un environnement difficile.
Son ratio Tier 1 atteint 16,1 % et son ratio de capital total 17,2 % à juin 2025, des niveaux solides qui lui confèrent une capacité d’absorption des pertes supérieure à la moyenne de ses pairs tunisiens.
La rentabilité est au rendez-vous, avec un revenu net représentant 2 % des actifs corporels, soutenu par une base de revenus diversifiée où les commissions et revenus hors intérêts pèsent environ 40 % du total.
Toutefois, la qualité des actifs reste sous pression : le taux de prêts non performants s’établit à 7,8 % à juin 2025.
Si le taux de couverture en provisions atteint 104 %, signe d’une approche prudente, Moody’s anticipe que les besoins en provisionnement resteront élevés, compte tenu de l’impact décalé de l’inflation et de taux d’emprunt encore contraignants sur la capacité de remboursement des débiteurs.
L’exposition directe de BdT à l’État tunisien, équivalente à 64 % de ses fonds propres à juin 2025, constitue un facteur de risque supplémentaire, même si elle demeure inférieure à celle de ses pairs.
Par ailleurs, les liquidités restent relativement tendues : les actifs liquides de base ne représentent que 9,1 % des actifs bancaires corporels, et le ratio prêts sur dépôts frôle les 99 %, laissant peu de marge de manœuvre.
BIAT : le leader sous la contrainte de sa taille et de son surexposition souveraineLa BIAT, première banque privée du pays avec environ 21 % de parts de marché sur les dépôts, présente un profil en partie différent.
Sa franchise dominante lui assure un accès privilégié à une base de dépôts large, stable et peu concentrée — les vingt premiers déposants ne représentent que 8,5 % du total des dépôts.
Son ratio prêts sur dépôts, particulièrement sain à 62 %, témoigne d’une absence de dépendance structurelle au refinancement de la banque centrale.
Ses liquidités bancaires de base atteignent 15,7 % des actifs corporels, le niveau le plus élevé du groupe de pairs tunisiens notés par Moody’s.
Mais la taille a un prix.
L’exposition directe de la BIAT à l’État tunisien s’élève à 111 % de ses fonds propres, un niveau qui crée une corrélation très forte entre son profil de crédit et les vulnérabilités macroéconomiques du pays.
La capitalisation, bien que stable, reste modeste au regard des risques : le ratio Tier 1 à 10,6 % est nettement inférieur à celui de BdT, et les concentrations de crédit demeurent significatives.
À cela s’ajoute une taxe exceptionnelle de 4 % sur les bénéfices des banques au profit du budget de l’État, mesure qui viendra rogner les marges sur l’horizon de prévision.
Une perspective stable, mais des leviers d’amélioration hors de portée des banquesLa perspective stable attachée aux deux notations reflète une attente de stabilisation des conditions opérationnelles en Tunisie, alignée sur la perspective stable de la note souveraine.
Moody’s ne prévoit ni dégradation brutale ni amélioration significative à court terme.
Un relèvement des notes de BdT et de BIAT est explicitement conditionné à une amélioration de la note souveraine tunisienne, elle-même tributaire de progrès durables sur les fronts fiscal, économique et de liquidités externes — des chantiers de long haleine.
À l’inverse, tout abaissement de la note de l’État entraînerait mécaniquement un abaissement de celles des banques.
Et cette réalité met l’odieux sur la note et la dette de l’État tunisien qui elle aussi est jugée spéculative.
En définitive, les notations Caa1 de BdT et de BIAT ne sanctionnent pas une mauvaise gestion bancaire, mais illustrent une réalité structurelle : en Tunisie, le destin des banques est intimement lié à celui de l’État, et tant que ce dernier ne retrouvera pas une trajectoire de redressement crédible, ses fleurons bancaires resteront prisonniers d’une notation qui reflète davantage la fragilité du pays que leurs propres mérites.
Deux grandes banques privées tunisiennes maintenues dans la zone spéculative, reflet d’une économie sous pression et d’un État aux marges de manœuvre limitées.
Vers 17h, le 27 mars 2026, l’agence Moody’s Ratings a confirmé les notes de dépôts à long terme de deux piliers du secteur bancaire privé tunisien : la Banque de Tunisie (BdT) et la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT).
Toutes deux se voient maintenir une notation Caa1 assortie d’une perspective stable. Une décision qui, au-delà des chiffres, raconte l’histoire d’un secteur bancaire techniquement solide mais inexorablement arrimé aux fragilités d’un souverain lui-même noté Caa1.
Car c’est là le nœud du problème : aucune banque tunisienne ne peut, structurellement, dépasser la note de l’État qui la chapeaute.
Le plafond souverain, première explication d’une note bassePour comprendre pourquoi deux banques affichant des fondamentaux raisonnables se retrouvent classées en catégorie hautement spéculative, il faut d’abord saisir le mécanisme du plafond souverain.
Moody’s applique un principe simple : la note d’une banque ne peut dépasser celle de son État d’origine, car en cas de crise systémique, c’est le souverain qui doit — ou ne peut pas — voler au secours du secteur financier.
Or, la Tunisie est elle-même notée Caa1, un niveau qui témoigne de vulnérabilités fiscales, économiques et de liquidités externes significatives.
L’agence précise explicitement que, bien qu’elle reconnaisse une probabilité élevée — voire très élevée dans le cas de BIAT — de soutien gouvernemental en cas de défaillance, la capacité effective de l’État à apporter ce soutien est contrainte par sa propre notation.
Le soutien souverain est donc théoriquement probable mais pratiquement incertain (ou peu efficace le cas échéant), ce qui neutralise tout effet d’élévation de note.
BdT : des atouts réels, des vulnérabilités maîtriséesDu côté de la Banque de Tunisie, le tableau est celui d’un établissement conservateur, bien capitalisé et rentable, mais évoluant dans un environnement difficile.
Son ratio Tier 1 atteint 16,1 % et son ratio de capital total 17,2 % à juin 2025, des niveaux solides qui lui confèrent une capacité d’absorption des pertes supérieure à la moyenne de ses pairs tunisiens.
La rentabilité est au rendez-vous, avec un revenu net représentant 2 % des actifs corporels, soutenu par une base de revenus diversifiée où les commissions et revenus hors intérêts pèsent environ 40 % du total.
Toutefois, la qualité des actifs reste sous pression : le taux de prêts non performants s’établit à 7,8 % à juin 2025.
Si le taux de couverture en provisions atteint 104 %, signe d’une approche prudente, Moody’s anticipe que les besoins en provisionnement resteront élevés, compte tenu de l’impact décalé de l’inflation et de taux d’emprunt encore contraignants sur la capacité de remboursement des débiteurs.
L’exposition directe de BdT à l’État tunisien, équivalente à 64 % de ses fonds propres à juin 2025, constitue un facteur de risque supplémentaire, même si elle demeure inférieure à celle de ses pairs.
Par ailleurs, les liquidités restent relativement tendues : les actifs liquides de base ne représentent que 9,1 % des actifs bancaires corporels, et le ratio prêts sur dépôts frôle les 99 %, laissant peu de marge de manœuvre.
BIAT : le leader sous la contrainte de sa taille et de son surexposition souveraineLa BIAT, première banque privée du pays avec environ 21 % de parts de marché sur les dépôts, présente un profil en partie différent.
Sa franchise dominante lui assure un accès privilégié à une base de dépôts large, stable et peu concentrée — les vingt premiers déposants ne représentent que 8,5 % du total des dépôts.
Son ratio prêts sur dépôts, particulièrement sain à 62 %, témoigne d’une absence de dépendance structurelle au refinancement de la banque centrale.
Ses liquidités bancaires de base atteignent 15,7 % des actifs corporels, le niveau le plus élevé du groupe de pairs tunisiens notés par Moody’s.
Mais la taille a un prix.
L’exposition directe de la BIAT à l’État tunisien s’élève à 111 % de ses fonds propres, un niveau qui crée une corrélation très forte entre son profil de crédit et les vulnérabilités macroéconomiques du pays.
La capitalisation, bien que stable, reste modeste au regard des risques : le ratio Tier 1 à 10,6 % est nettement inférieur à celui de BdT, et les concentrations de crédit demeurent significatives.
À cela s’ajoute une taxe exceptionnelle de 4 % sur les bénéfices des banques au profit du budget de l’État, mesure qui viendra rogner les marges sur l’horizon de prévision.
Une perspective stable, mais des leviers d’amélioration hors de portée des banquesLa perspective stable attachée aux deux notations reflète une attente de stabilisation des conditions opérationnelles en Tunisie, alignée sur la perspective stable de la note souveraine.
Moody’s ne prévoit ni dégradation brutale ni amélioration significative à court terme.
Un relèvement des notes de BdT et de BIAT est explicitement conditionné à une amélioration de la note souveraine tunisienne, elle-même tributaire de progrès durables sur les fronts fiscal, économique et de liquidités externes — des chantiers de long haleine.
À l’inverse, tout abaissement de la note de l’État entraînerait mécaniquement un abaissement de celles des banques.
Et cette réalité met l’odieux sur la note et la dette de l’État tunisien qui elle aussi est jugée spéculative.
En définitive, les notations Caa1 de BdT et de BIAT ne sanctionnent pas une mauvaise gestion bancaire, mais illustrent une réalité structurelle : en Tunisie, le destin des banques est intimement lié à celui de l’État, et tant que ce dernier ne retrouvera pas une trajectoire de redressement crédible, ses fleurons bancaires resteront prisonniers d’une notation qui reflète davantage la fragilité du pays que leurs propres mérites.
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