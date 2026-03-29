قافلة طبية لتقصي الماء الابيض بالعيون بالمستشفى الجهوي ببن قردان وبرمجة عمليات على 200 مريض بداية أفريل القام

أنهت اليوم قافلة طبية زيارتها إلى المستشفى الجهوي ببن قردان، حيث أمنت حوالي 500 عيادة طبية لتقصي الماء الابيض على مرضى العيون من الجهة على أن تعود يومي 3 و4 افريل المقبل لاجراء عمليات استئصال الماء الابيض على 200 مريض ممن استوجبت حالتهم تدخلا جراحيا وفق مدير المستشفى الجهوي ببن قردان علي الزعب



وأضاف في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء أن هذه القافلة التي نظمتها الإدارة الجهوية للصحة بمدنين والمستشفى الجهوي ببن قردان تحت إشراف وزارة الصحة، تأتي في إطار تقريب الخدمات الصحية وخاصة من مرضى المناطق الداخلية، مشيرا إلى وضع المعدات والتجهيزات اللازمة على ذمة القافلة لتسهيل عملها وخاصة أمام الحجم الكبير من المرضى المنتفعين من خدماتها سواء منها تجهيزات المستشفى أو ما وفرته الادارة الجهوية للصحة بمدنين من تجهيزات.