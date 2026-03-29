Babnet   Latest update 08:31 Tunis

قافلة طبية لتقصي الماء الابيض بالعيون بالمستشفى الجهوي ببن قردان وبرمجة عمليات على 200 مريض بداية أفريل القام

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 29 Mars 2026 - 08:31 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أنهت اليوم قافلة طبية زيارتها إلى المستشفى الجهوي ببن قردان، حيث أمنت حوالي 500 عيادة طبية لتقصي الماء الابيض على مرضى العيون من الجهة على أن تعود يومي 3 و4 افريل المقبل لاجراء عمليات استئصال الماء الابيض على 200 مريض ممن استوجبت حالتهم تدخلا جراحيا وفق مدير المستشفى الجهوي ببن قردان علي الزعب

وأضاف في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء أن هذه القافلة التي نظمتها الإدارة الجهوية للصحة بمدنين والمستشفى الجهوي ببن قردان تحت إشراف وزارة الصحة، تأتي في إطار تقريب الخدمات الصحية وخاصة من مرضى المناطق الداخلية، مشيرا إلى وضع المعدات والتجهيزات اللازمة على ذمة القافلة لتسهيل عملها وخاصة أمام الحجم الكبير من المرضى المنتفعين من خدماتها سواء منها تجهيزات المستشفى أو ما وفرته الادارة الجهوية للصحة بمدنين من تجهيزات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326383

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 29 مارس 2026 | 10 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:41
15:56
12:31
06:10
04:42
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet15°
11° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
17°-8
16°-9
16°-7
17°-7
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>