نرجسية ترامب
نورالدين بن منصور
يتصرف الرئيس الأمريكي بشكل غير متوقع ومتقلب و كأن عقدة نفسية باطنية تدفعه م للتصرف بهذه الطريقة يرى
يُعتبر نفسه انه، أقوى رجل في العالم، ويستغل تلك السلطة بلا رحمة. صار من الواضح انه يُقوّض الديمقراطية الليبرالية، ويتصرف بعدوانية متزايدة في الخارج و الداخل. له تقلبات وتطورات غير منتظرة و أحيانا متواصلة بدون انقطاع و كتنه في سباق للوصول للسلطة، يُثير اضطرابات في جميع أنحاء العالم. اغلب علماء النفس إذ يصفونه بأنه "شخصية نرجسية نموذجية"
النرجسية تحديدًا تتجلى في شخصية و سلوك ترامب بشكل واضح لا ريب فيه وذالت كما يقول المختصون لأنه يعاني من فراغ داخلي عميق محاولون سد ذالك الفراغ بنيل إعجاب الآخرين وإعجابهم ويأملون في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، والارتقاء بشخصياتهم
مهما حاول أي نرجسي تغيير احواله بتلك الطريقة فلا يمكن تحقيقها لأن أي عقدة نفسية من منبع النقص العميق في تقدير الذات لا يمكن تعويضه بشكل دائم ب إعجاب الآخرين. النرجسي انسان جشع و لا يقتنع بما لديه بل طلبه دائما غير متزن اي هو عملياً لا يشبع
ترامب نرجسييُعدّ ترامب في الظروف الحالية نموذجيًا للنرجسية، بل حالةً نموذجيةً بكل معنى الكلمة. الا ان ما هو غريب أن يتمتع شخصٌ بهذه العيوب الش بنفوذٍ كبير في العالم
ترامب قد هاجم إيران أملًا في تحقيق نصر سريع وهذا دليل واضح على تصرفاته النرجسية التب ما زالت تفاجئ العالم على مدى الأيام بدون انقطاع
و كأن ترامب يحتاج و في تواصل لإثبات انه الأقوى في العالم، بل الغريب يحاول إيجاد بل خلق شيء جديد لإشباع تلك العقدة النفسية التي يحاول دائما يظهرها مظهر التفوق و الكبرياء. ميوله للعظمة والإعجاب جعل منه اول رئيس امريكي متقلب و غير ثابت في آرائه و عاجز عن اتباع استراتيجيات طويلة الأمد و السبب الأصلي في هذا التصرف هو ان ترامب او بالأحرى نفسيته لا يحدوها الصبر والعمل المتواصل غير المنقطع والدراسة المتعمقة لمشاكل المجتمع سواء كان أمريكيا او غيره. هوغير قادر على ذلك، لأن ينقصه النضج الشخصي مما جعل بعض منافسيه يصفونه بأنه غير متزن و حتى مجنون على الرغم ان نوعا من هذه الصفات مشكوك فيها
الا ان المثير برفض هذه الصفات عن ترامب و خاصة رفض تشخيص الجنون بمعنى الذهان. وُصف هتلر بالمثل في كثير من الأحيان. الحقيقة هو ان الأشخاص الذين يعانون من اضطراب عقلي أي لهم صفات "الجنون" لا يمكنهم ان يتبوؤوا مثل هذه المناصب
والسبب في وصف هذا الرئيس بتلك الاوصاف يتبع بالأساس من التحليلات النفسية حيث ان لترامب شخصيةً تتسم ب النرجسية المفرطة والجرأة والاندفاع، يُوصف أسلوب قيادته بأنه جريء بدون احتراز. ويشير الخبراء والنقاد عادةً إلى سمات النرجسية الخبيثة، والميول المعادية للمجتمع، وقلة التأمل الذاتي. وينظر إليه الجمهور على نطاق واسع كقائد قوي، ولكنه متغطرس
التحليلات النفسيةتشير التحليلات إلى أن ترامب منفتح للغاية، وتنافسي، ويستمتع بكونه محط الأنظار. ويُوصف أسلوب قيادته بأنه مهيمن
لاحظ عالم النفس ه غاردنر ذكاء ترامب الحركي الجسدي العالي واستخدامه الماهر للغة في التواصل، حتى وإن لم يكن أكاديميًا للغاية
"فراغ سردي": يرى الباحث دان مكآدامز أن ترامب يفتقر إلى "أسطورة شخصية" أو قصة حياة تُعرّفه، مما يوحي بأنه يعيش اللحظة الحاضرة دون تأمل عميق أو تخطيط مسبق
أسلوب القيادةيُوصف بأنه قائد مُثير للجدل يتحدى الأعراف ويستخدم الغموض كأداة سياسية
ينتقل من حدث إلى آخر، ومن ضجة إلى أخرى، ومن ذروة إثارة إلى أخرى أي سلوكه متقلبً وغير متوقع. تمنح وسائل الإعلام والإنترنت ترامب فرصة الظهور باستمرار أمام العالم أجمع، ونشر منشوراته، ويشاهده الملايين، بل المليارات، من الناس في هذه العملية. إنها نرجسية ذات أبعاد مزعجة
