البرلمان: المصادقة على المهمات والمهمات الخاصة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة مساء اليوم السبت بقصر باردو، والمخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة، المدرجة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.



وصوت أعضاء مجلس نواب الشعب، في مرحلة أولى، على مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا، وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور ولأحكام القانون الأساسي عدد 15 المؤرّخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية، والمرسوم عدد 1 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأحكام النظام الداخلي للبرلمان.









وتم خلال الجلسة، التصويت على اعتمادات المهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب ( 94 نعم و01 احتفاظ و6 رفض) والمهمة الخاصة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ( 89 نعم و03 احتفاظ و12 رفض) ومهمة رئاسة الجمهورية ( 95 نعم و03 احتفاظ و08 رفض) ومهمة رئاسة الحكومة ( 88 نعم و06 احتفاظ و12 رفض).



كما تم التصويت على اعتمادات مهمة وزارة الداخلية ( 93 نعم و02 احتفاظ و08 رفض) ومهمة وزارة العدل ( 85 نعم 04 احتفاظ و14 رفض) ومهمة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ( 83 نعم و06 احتفاظ و15 رفض) ومهمة وزارة الدفاع الوطني ( 91 نعم و02 احتفاظ و09 رفض) ومهمة وزارة الشؤون الدينية ( 85 نعم و05 احتفاظ و13 رفض).



وصوت النواب ايضا على اعتمادات مهمة وزارة المالية ( 82 نعم و05 احتفاظ و19 رفض) ومهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط ( 78 نعم و04 احتفاظ و20 رفض) ومهمة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ( 87 نعم 03 احتفاظ و17 رفض) ومهمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ( 69 نعم و07 احتفاظ و31 رفض) ومهمة الصناعة والمناجم والطاقة ( 61 نعم و11 احتفاظ و34 رفض) ومهمة وزارة التجارة وتنمية الصادرات ( 71 نعم و09 احتفاظ و23 رفض).



وتم التصويت كذلك على اعتمادات مهمة تكنولوجيات الاتصال ( 87 نعم و06 احتفاظ و09 رفض) ومهمة وزارة السياحة ( 81 نعم و06 احتفاظ و15 رفض) ومهمة وزارة التجهيز والإسكان ( 77 نعم و05 احتفاظ و20 رفض) ومهمة وزارة البيئة ( 63 نعم و06 احتفاظ و34 رفض) ومهمة وزارة النقل ( 67 نعم و05 احتفاظ و27 رفض) ومهمة وزارة الشؤون الثقافية ( 59 نعم و11 احتفاظ و32 رفض) ومهمة وزارة الشباب والرياضة ( 66 نعم و11 احتفاظ و26 رفض).



كما صوت النواب على اعتمادات مهمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ( 80 نعم و11 احتفاظ و14 رفض) ومهمة وزارة الصحة ( 85 نعم و06 احتفاظ و11 رفض) ومهمة وزارة الشؤون الاجتماعية ( 74 نعم و08 احتفاظ و24 رفض) ومهمة وزارة التربية ( 70 نعم و09 احتفاظ و25 رفض) ومهمة التعليم العالي والبحث العلمي ( 80 نعم و05 احتفاظ و14 رفض) ومهمة التشغيل والتكوين المهني ( 74 نعم و08 احتفاظ و24 رفض).



وفي جانب خر، صادق البرلمان على المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم ( 85 نعم و09 احتفاظ و11 رفض) والمهمة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ( 75 نعم و11 احتفاظ و19 رفض) والمهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات ( 85 نعم و07 احتفاظ و15 رفض) والمهمة الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ( 80 نعم و09 احتفاظ و17 رفض) والمهمة الخاصة بنفقات التمويل ( 84 نعم و05 احتفاظ و12 رفض) والمهمة الخاصة بالنفقات الطارئة وغير الموزعة ( 89 نعم و07 احتفاظ و09 رفض).



