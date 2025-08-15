لسعد اليعقوبي: " اليوم التفرغات وغدا الانخراطات ..امنعوا هذه القيادة المتهالكة من دفع الاتّحاد الى معارك الوكالة"
دعا الكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، في منشور نشره الخميس على صفحته بموقع فيسبوك، من وصفهم بـ"أبناء الاتحاد الصادقين" إلى التصدي لأي مساس بمكتسبات الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنع ما اعتبره “قيادة متهالكة” من دفع المنظمة إلى “معارك وكالة وغوغاء” تحت ذريعة أنها مستهدفة، ووسط ما وصفه بـ“طبول الحرب الكاذبة”.
وأشار اليعقوبي إلى خطورة القرار الحكومي الأخير، داعيًا القواعد النقابية إلى فرض التمييز بين صراع الحكومة مع القيادة الحالية وبين المنظمة التي راكمت، على حد قوله، مكتسبات هامة لفائدة العمال. وأضاف: "اليوم التفرغات، وغدا الانخراطات، وبعدها الاتفاقيات، وكلها رصيد دفع فيه النقابيون والعمال الكثير، ولا يجب التفريط فيه وإلا ماتت المنظمة سريريًا".
ويأتي هذا الموقف في أعقاب منشور حكومي صدر بتاريخ 11 أوت 2025، يقضي بإلغاء جميع التراخيص السابقة المتعلقة بالتفرغ النقابي ودعوة المعنيين إلى الالتحاق الفوري بمراكز عملهم، مع ضبط قائمات الأعوان في مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حال عدم الامتثال.
