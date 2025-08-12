ابن الفاضل الجزيري يكشف عن وصية والده: الحاضرون في الجنازة باللون الأبيض
أفاد ابن المخرج والمبدع الراحل الفاضل الجزيري، أن من بين آخر وصايا والده، دعوة الحاضرين في جنازته لارتداء اللون الأبيض، مؤكّدًا أن الأمر ليس إلزاميًا، وإنما لمسة رمزية من المخرج في محاولة أخيرة لرسم مشهد وداعه الأخير.
ومن المنتظر أن ينتظم موكب دفن الفقيد اليوم الثلاثاء، إثر صلاة الظهر، بمقبرة أوتيك.
وكانت الساحة الفنية والثقافية قد فقدت، مساء الأحد، أحد أبرز مبدعيها بعد وفاة الفاضل الجزيري عن سن 77 عامًا، إثر صراع طويل مع المرض. ويُعد الراحل أحد أهم الأسماء في المسرح والموسيقى والسينما التونسية، حيث امتدت مسيرته لأكثر من أربعة عقود قدّم خلالها أعمالًا خالدة.
من أبرز أعماله السينمائية "ثلاثون" و"خسوف"، أما على الصعيد الموسيقي والمسرحي فارتبط اسمه بعروض أيقونية مثل "النوبة" (1991)، و"الحضرة" بمختلف نسخها، و"المحفل" الذي افتتح به مهرجان قرطاج الدولي صيف 2023، وصولًا إلى عرضه الأخير "جرانتي العزيزة" الذي قدّمه مساء أمس في إطار الدورة 59 لمهرجان الحمامات الدولي.
برحيله، تفقد تونس مبدعًا متعدّد المواهب ترك إرثًا فنيًا غنيًا وذاكرة مسرحية وموسيقية خالدة.
