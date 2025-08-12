ابن الفاضل الجزيري يكشف عن وصية والده: الحاضرون في الجنازة باللون الأبيض

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689af68e1ec310.04149605_injephmqgfolk.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد ابن المخرج والمبدع الراحل الفاضل الجزيري، أن من بين آخر وصايا والده، دعوة الحاضرين في جنازته لارتداء اللون الأبيض، مؤكّدًا أن الأمر ليس إلزاميًا، وإنما لمسة رمزية من المخرج في محاولة أخيرة لرسم مشهد وداعه الأخير.



ومن المنتظر أن ينتظم موكب دفن الفقيد اليوم الثلاثاء، إثر صلاة الظهر، بمقبرة أوتيك.

