حمة الهمامي يرفض مشروع الطلاق بالتراضي وإعادة تعدد الزوجات
خلال مظاهرة نظمتها منظمة "مساواة" الفصيل النسائي لحزب العمال، في شارع الحبيب بورقيبة بمناسبة عيد المرأة، عبّر الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي عن احتجاجه على تردي أوضاع النساء في تونس، ورفضه لما وصفه بـ"استهداف حقوقهن" وسط تفاقم البطالة والفقر وارتفاع جرائم القتل ضد النساء.
وفي تصريح لـ"ديوان أف أم"، اعتبر الهمامي أن المرأة التونسية تستحق حياة أفضل تصان فيها كرامتها، مشيرًا إلى أن الوضع خطير على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحريات والمساواة.
كما دعا إلى تحقيق المساواة التامة والفعلية في جميع الحقوق بين الرجل والمرأة، معلنًا رفضه القاطع لمشروع القانون الذي يتيح الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد، وللدعوات التي تطالب بالتراجع عن إلغاء تعدد الزوجات في تونس.
