Babnet   Latest update 14:21 Tunis

انعقاد القمة الافريقية التركية للفلاحة والصناعات الغذائية من 12 الى 16 اكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/istanbul1_2.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Août 2025 - 14:21 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تحتضن مدينة قونيا التركية القمة الرابعة الافريقية التركية للفلاحة والصناعات الغذائية من 12 الى 16 اكتوبر 2025

وتشكل هذه التظاهرة بحسب المنظمين فرصة هامة لمزيد دعم الشراكة بين تركيا وافريقيا في قطاع الفلاحة من حيث دعم التكنولوجيات وتبادل الخبرات في عدة انشطة ومجالات فلاحية .



وينتظر ان تشهد القمة الافريقية التركية مشاركة العديد من صناع القرار من الطرفين من خلال مشاركة وفود حكومية ومسؤولين عن القطاع الفلاحي ومستثمرين من الجانبين للتباحث في تعزيز الشراكة الثنائية ومناقشة فرص استثمارية تعزز من مكانة القطاع الزراعي في افريقيا ذات الامكانيات الهائلة.

وتجاوزت الاستثمارات التركية المباشرة في أفريقيا 7 مليارات دولار في حين نفذت الشركات التركية أكثر من 1800 مشروع بقيمة تقارب 85 مليار دولار، مع توفير حوالي 100 ألف فرصة عمل.

كما شهدت العلاقات التجارية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية من 5.4 مليار دولار في عام 2003 إلى 35 مليار دولار في 2023، وتطمح تركيا للوصول إلى 50 مليار دولار كهدف أولي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313289


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 أوت 2025 | 19 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:50
19:15
16:10
12:31
05:35
03:59
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
34°-24
34°-25
33°-24
34°-24
  • Avoirs en devises
    Not found

  • (Not found)
  • Jours d'importation
    Not found
  •              1 € = Not found DT        1$ =Not found DT
  • Solde Compte du Trésor   (Not found)   Not found MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    