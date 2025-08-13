انعقاد القمة الافريقية التركية للفلاحة والصناعات الغذائية من 12 الى 16 اكتوبر 2025

تحتضن مدينة قونيا التركية القمة الرابعة الافريقية التركية للفلاحة والصناعات الغذائية من 12 الى 16 اكتوبر 2025



وتشكل هذه التظاهرة بحسب المنظمين فرصة هامة لمزيد دعم الشراكة بين تركيا وافريقيا في قطاع الفلاحة من حيث دعم التكنولوجيات وتبادل الخبرات في عدة انشطة ومجالات فلاحية .



وينتظر ان تشهد القمة الافريقية التركية مشاركة العديد من صناع القرار من الطرفين من خلال مشاركة وفود حكومية ومسؤولين عن القطاع الفلاحي ومستثمرين من الجانبين للتباحث في تعزيز الشراكة الثنائية ومناقشة فرص استثمارية تعزز من مكانة القطاع الزراعي في افريقيا ذات الامكانيات الهائلة.وتجاوزت الاستثمارات التركية المباشرة في أفريقيا 7 مليارات دولار في حين نفذت الشركات التركية أكثر من 1800 مشروع بقيمة تقارب 85 مليار دولار، مع توفير حوالي 100 ألف فرصة عمل.كما شهدت العلاقات التجارية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية من 5.4 مليار دولار في عام 2003 إلى 35 مليار دولار في 2023، وتطمح تركيا للوصول إلى 50 مليار دولار كهدف أولي.