كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان وتوتنهام في مواجهة حاسمة على لقب افتتاح الموسم
تتجه الأنظار الأربعاء إلى مدينة أوديني الإيطالية التي تحتضن مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنقليزي، في صدام قوي يهدف فيه الفريقان إلى التتويج بأول ألقاب الموسم الكروي الجديد.
ويخوض الطرفان هذا الموعد بعد تتويج باريس سان جيرمان بلقب رابطة أبطال أوروبا، وتوتنهام بلقب الدوري الأوروبي موسم 2024-2025، في فرصة لإضافة لقب قاري جديد إلى سجلاتهما.
سان جيرمان… بطل رباعية تاريخية يسعى لمواصلة الهيمنةيدخل فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي المباراة منتشياً بموسم استثنائي حقق فيه رباعية تاريخية (البطولة، الكأس، كأس السوبر المحلي، رابطة أبطال أوروبا).
وكان الفريق الباريسي يأمل في تحقيق خماسية عبر التتويج بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، لكنه خسر النهائي أمام تشيلسي الإنقليزي بثلاثية نظيفة.
توتنهام… تحضيرات مكثفة وسط غيابات مؤثرةمن جانبه، أنهى توتنهام استعداداته للموسم الجديد بسلسلة من 6 مباريات ودية دون هزيمة تحت قيادة مدربه الدنماركي الجديد توماس فرانك، قبل أن يتعثر بخسارة ثقيلة (0-4) أمام بايرن ميونخ الأسبوع الماضي.
ويعاني الفريق من غيابات وازنة، أبرزها:
* جيمس ماديسون: إصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.
* ديان كولوسيفسكي ورادو دراغوسين: غياب طويل الأمد.
* ديستني أودوجي: مشاركته محل شك بسبب الإصابة.
خلف ريال مدريد في سجل الأبطالالمتوج بلقب هذا الموسم سيخلف في السجل القاري ريال مدريد الإسباني، بطل النسخة الماضية بعد فوزه على أتلانتا الإيطالي (2-0).
المباراة تعد بمثابة اختبار جدي للطرفين قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية، وفرصة لتأكيد جاهزيتهما لموسم يُتوقع أن يكون حافلاً بالتحديات.
