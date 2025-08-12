Babnet   Latest update 19:51 Tunis

كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان وتوتنهام في مواجهة حاسمة على لقب افتتاح الموسم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b62f1e0a900.42856169_qeopflknjgmhi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Août 2025 - 16:47 قراءة: 1 د, 11 ث
      
تتجه الأنظار الأربعاء إلى مدينة أوديني الإيطالية التي تحتضن مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنقليزي، في صدام قوي يهدف فيه الفريقان إلى التتويج بأول ألقاب الموسم الكروي الجديد.

ويخوض الطرفان هذا الموعد بعد تتويج باريس سان جيرمان بلقب رابطة أبطال أوروبا، وتوتنهام بلقب الدوري الأوروبي موسم 2024-2025، في فرصة لإضافة لقب قاري جديد إلى سجلاتهما.



سان جيرمان… بطل رباعية تاريخية يسعى لمواصلة الهيمنة

يدخل فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي المباراة منتشياً بموسم استثنائي حقق فيه رباعية تاريخية (البطولة، الكأس، كأس السوبر المحلي، رابطة أبطال أوروبا).
وكان الفريق الباريسي يأمل في تحقيق خماسية عبر التتويج بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، لكنه خسر النهائي أمام تشيلسي الإنقليزي بثلاثية نظيفة.

توتنهام… تحضيرات مكثفة وسط غيابات مؤثرة

من جانبه، أنهى توتنهام استعداداته للموسم الجديد بسلسلة من 6 مباريات ودية دون هزيمة تحت قيادة مدربه الدنماركي الجديد توماس فرانك، قبل أن يتعثر بخسارة ثقيلة (0-4) أمام بايرن ميونخ الأسبوع الماضي.
ويعاني الفريق من غيابات وازنة، أبرزها:

* جيمس ماديسون: إصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.
* ديان كولوسيفسكي ورادو دراغوسين: غياب طويل الأمد.
* ديستني أودوجي: مشاركته محل شك بسبب الإصابة.

خلف ريال مدريد في سجل الأبطال

المتوج بلقب هذا الموسم سيخلف في السجل القاري ريال مدريد الإسباني، بطل النسخة الماضية بعد فوزه على أتلانتا الإيطالي (2-0).

المباراة تعد بمثابة اختبار جدي للطرفين قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية، وفرصة لتأكيد جاهزيتهما لموسم يُتوقع أن يكون حافلاً بالتحديات.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313249


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 12 أوت 2025 | 18 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
33°-23
34°-25
34°-25
34°-24
  • Avoirs en devises
    23967,9

  • (12/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34935 DT        1$ =2,89844 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/08)   1248,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    