كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان وتوتنهام في مواجهة حاسمة على لقب افتتاح الموسم

تتجه الأنظار الأربعاء إلى مدينة أوديني الإيطالية التي تحتضن مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنقليزي، في صدام قوي يهدف فيه الفريقان إلى التتويج بأول ألقاب الموسم الكروي الجديد.



ويخوض الطرفان هذا الموعد بعد تتويج باريس سان جيرمان بلقب رابطة أبطال أوروبا، وتوتنهام بلقب الدوري الأوروبي موسم 2024-2025، في فرصة لإضافة لقب قاري جديد إلى سجلاتهما.

