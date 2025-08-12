لطفي الرياحي: التونسي يحتاج شهريًا على الأقل 2500 دينار لتغطية مصاريفه الأساسية دون شراء اللحوم أو الكماليات

استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، ضمن فقرة "ضيف الدنيا وما فيها" من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، للحديث عن العودة المدرسية، أسعار الأدوات، والقدرة الشرائية للتونسيين.



الكتاب والكراس المدعّمان



تكلفة العودة المدرسية



"الصولد" وتسويق البضاعة الأجنبية



كلفة المعيشة للتونسي



دعوة لتسقيف الأسعار



أكد لطفي الرياحي أن، وكذلك الكراس المدعّم الذي يتم إنتاجه يوميًا بكميات تتراوح بين 50 و60 طنًا من الورق. وأوضح أن المشكل ليس في توفر الكتاب أو الكراس، بل فيتحددها وزارة التربية، مما يترك المجال لاجتهادات الأساتذة في طلب أنواع وأحجام كراسات أو أدوات غالية الثمن، وهو ما يرهق ميزانية الأولياء.قدّر الرياحي، مع زيادة تراوحت هذه السنة بينفي أسعار المواد المدرسية. وأوضح أن الكلفة تشمل الكتب، الكراسات، الأدوات، الملابس الرياضية، والمحفظة، مشيرًا إلى أن الأسعار تتأثر بانتشار الأدوات المستوردة وغياب الالتزام بالمنتوج التونسي.انتقد رئيس المنظمة واقع موسم التخفيضات الصيفية، معتبرًا أنه تحول إلى، أغلبها من الصين وتركيا، على حساب المنتوج التونسي. وأوضح أن، داعيًا إلى عكس المعادلة وجعل 80% من المنتوج محليًا.قال الرياحي إنلتغطية مصاريفه الأساسية دون شراء اللحوم الحمراء أو الكماليات، موضحًا أن 40% من الدخل يذهب للأكل، و12 إلى 13% لفواتير الماء والكهرباء، فيما تُصرف باقي النسبة على الكراء والنقل والملابس وغيرها.طالب الرياحي، من الفلاح والمصنّع وصولًا إلى بائع الجملة وبائع التفصيل، معتبرًا أن ذلك السبيل الوحيد للحد من ارتفاع الأسعار، على غرار ما قامت به وزارة التجارة عند تحديد سعر الدواجن، داعيًا إلى تعميمه على اللحوم الحمراء وبقية المواد الأساسية.