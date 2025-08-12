Babnet   Latest update 13:57 Tunis

اتحاد الشغل: الهيئة الادارية الوطنية تدين الاعتداء على مقر الاتحاد وتتمسك بمقاضاة المعتدين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ad8be276cc2.56954188_miponqgkehjfl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Août 2025 - 06:59 قراءة: 1 د, 3 ث
      
قررت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم تجمّع وطني ببطحاء محمّد علي مشفوع بمسيرة سلمية في اتجاه شارع بورقيبة وذلك يوم الخميس 21 اوت الجاري وذلك احتجاجا  على الاعتداء الهمجي الذي تعرّض له مقرّ المنظّمة، قبل ايام، من قبل ما قالت الهيئة انهم"  أنصار السلطة" وما رفعوه من شعارات معادية .
 
 وحملت الهيئة الادارية، "السلطة مسؤولية التجييش والتحريض ضدّ الاتحاد مؤكدة التمسك بحقّ الاتحاد في مقاضاة المعتدين ومن يقف وراءهم وتحذّر من تكراره ومن اعتماده مقدّمة لجرّ البلاد إلى دوّامة الفوضى ودفعها إلى المجهول"، وفق نص بيان صادر في ختام اجتماع الهيئة نشره موقع "الشعب نيوز" التنابع للمنظمة النقابية.

 

وادانت الهيئة بشدّة ما اعتبرته" تشويها ممنهجا صادرا عن السلطة" لسمعة النقابيين بإلصاق تهمة الفساد بهم في إطار حملة التجييش الشعبوية التي تستهدف ضرب مصداقية الاتحاد وزعزعة ثقة الشعب فيه وبث الفتنة بين النقابيين.
 
وتقرر وفق نص البيان اعتبار الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرارات المناسبة وتحديد تاريخ الإضراب العام تبعا لقرار المجلس الوطني المنعقد في 7 و8 و9 سبتمبر 2024 وذلك في حالة استمرار ضرب الحوار الاجتماعي وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة وتواصل سياسة انتهاك الحقّ النقابي والاعتداء على الاتحاد.
 
ودعا الاتحاد النقابيين إلى" اليقظة وتمتين الوحدة والاستعداد للدفاع عن منظّمتهم وعن استقلاليتها وعن مقرّاتها والنضال من أجل حقوق العمال ومكاسبهم".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313206


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 12 أوت 2025 | 18 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet34°
34° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
33°-23
34°-25
34°-25
34°-24
  • Avoirs en devises
    24076,4

  • (11/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35600 DT        1$ =2,91330 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/08)   1248,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:57 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    