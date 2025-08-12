اتحاد الشغل: الهيئة الادارية الوطنية تدين الاعتداء على مقر الاتحاد وتتمسك بمقاضاة المعتدين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ad8be276cc2.56954188_miponqgkehjfl.jpg width=100 align=left border=0>

قررت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم تجمّع وطني ببطحاء محمّد علي مشفوع بمسيرة سلمية في اتجاه شارع بورقيبة وذلك يوم الخميس 21 اوت الجاري وذلك احتجاجا على الاعتداء الهمجي الذي تعرّض له مقرّ المنظّمة، قبل ايام، من قبل ما قالت الهيئة انهم" أنصار السلطة" وما رفعوه من شعارات معادية .



وحملت الهيئة الادارية، "السلطة مسؤولية التجييش والتحريض ضدّ الاتحاد مؤكدة التمسك بحقّ الاتحاد في مقاضاة المعتدين ومن يقف وراءهم وتحذّر من تكراره ومن اعتماده مقدّمة لجرّ البلاد إلى دوّامة الفوضى ودفعها إلى المجهول"، وفق نص بيان صادر في ختام اجتماع الهيئة نشره موقع "الشعب نيوز" التنابع للمنظمة النقابية.

