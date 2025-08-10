سوسة: وفاة الكلب "روكي" بعد تعرضه لاعتداء بآلة حادة وتوقيف المشتبه به
أكدت جميلة عمار، رئيسة جمعية الرحمة للرفق بالحيوان بسوسة، صباح اليوم الأحد لمراسل ديوان أف أم، وفاة الكلب "روكي" الذي كان قد تعرض في وقت سابق لاعتداء بآلة حادة في أحد أحياء زاوية سوسة.
وأوضحت عمار أنّه تم، مساء الجمعة الماضي، الاحتفاظ بالمشتبه به بعد مراجعة النيابة العمومية، وذلك إثر تقدم الجمعية بعريضة دعوى إلى وكيل الجمهورية.
