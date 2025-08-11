Babnet   Latest update 12:48 Tunis

الفنان الفاضل الجزيري في ذمّة الله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6899a346db6c98.18712881_pnlgjqmfeiokh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 11 Août 2025 - 08:58
      
فقدت الساحة الفنية والثقافية الفنان والممثل والمخرج الفاضل الجزيري الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض عن سن يناهز 77 سنة.
وبوفاته، تفقد تونس أحد أبرز مبدعيها في مجال المسرح والموسيقى والسينما، سيما وأن الفقيد كان مبدعا متميزا ومتعدد التخصصات الفنية.


وترك الجزيري بوفاته، إرثا فنيا قيما لما قدمه للساحة الثقافية الفنية منذ اكثر من اربعة عقود.


ولعب الفقيد ادوارا في عدة أعمال سينمائية وأخرج الكثير من الأفلام منها “ثلاثون” و”خسوف”.

وارتبط اسم الفاضل الجزيري في أذهان الجماهير بعديد العروض الموسيقيالمتميزة منها بالخصوص عرض النوبة (1991) الذي جمع فيه مئات الأصوات المتميزة، وكذلك عرض الحضرة الذي قدمه في أكثر من نسخة على مدى سنوات، وعرض المحفل الذي افتتح به مهرجان قرطاج الدولي في صائفة 2023 وغيرها من العروض الفنية المسرحية والموسيقية التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا وآخرها عرض جرانتي العزيزة الذي تم عرضه مساء امس ضمن فعاليات الدورة 59 لمهرجان الحمامات الدولي.


