تنظيم سلسلة من المعارض الثقافية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز

تنتظم ضمن فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز في دورته 57 سلسلة من المعارض الثقافية من أبرزها معرض عناصر التراث الثقافي غير المادي التونسية على قائمة اليونسكو التمثيلية الذي يحتضنه متحف الصحراء، إلى جانب معرض الألعاب الرياضية الصحراوية المنتظم بفضاء دار لطيف بالمنطقة السياحية.



وأوضح الباحث بالمعهد الوطني للتراث ورئيس قسم الاثنوغرافيا محمد الجزيراوي ل/وات/ أن معرض عناصر التراث غير المادي التونسية على قائمة اليونسكو التمثيلية الذي ينظمه المعهد الوطني للتراث يمثل العناصر التونسية المسجلة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي وآخرها العنصر رقم 10 الذي تم تسجيله في 11 ديسمبر الماضي والمتمثل في الكحل العربي.ذ



وأشار إلى أن العناصر التي يتضمنها هذا المعرض منها ماهو وطني بحت على غرار المعارف والمهارات المرتبطة بفخار سجنان والتي تم تسجيلها في سنة 2018 والصيد بالشرفية والهريسة ثم في سنة 2024 تسجيل فنون العرض لدى طوائف غبنتن.وكما يتضمن المعرض عناصر مشتركة مع مجموعة من الدول العربية على غرار عنصر المعارف والمهارات المرتبطة بالكسكسي وهو عنصر مشترك مع 3 دول من شمال افريقيا تتمثل في الجزائر والمغرب وموريتانيا علاوة على 5 عناصر أخرى مشتركة مع مجموعة كبيرة من الدول العربية.وتشمل هذه العناصر الخط العربي والمعارف والمهارات والتقاليد والممارسات المرتبطة بالنخلة وعنصر النقش على المعادن "الفضة والذهب والنحاس" وعنصر الحناء وعنصر الكحل العربي وذلك ضمن اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو في سنة 2003 والتي توصي بمقتضاها الدول بالاعتناء بهذا التراث باعتبار ان اتفاقية سنة 1972 كانت تهتم فقط بالتراث المادي في كل ما يتعلق بالمواقع والمعالم الاثرية والطبيعية والثقافية والتي تم عبرها تم تسجيل جزيرة جربة في السنة الماضية ويجري العمل على تسجيل سيدي بوسعيد خلال السنة القادمة.وفي الاطار ذاته، أكد الجزيراوي ان هذه العناصر المسجلة هي في علاقة بالمنطقة والعادات والتقاليد التونسية والجنوب والصحراء على غرار النخلة والكحل والحناء مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من وراء هذا المعرض يتمثل في المساهمة في تنشيط الدورة 57 من المهرجان الدولي للصحراء مع تعريف المواطن التونسي بعناصر التراث غير المادي التونسية المسجلة على قائمة اليونسكو والعناصر التي يتم الاشتغال على تسجيلها مستقبلا على غرار الجبةوأضاف المصدر ذاته ان هذه العناصر المسجلة والمعترف بها دوليا تبعث على الاعتزاز بالانتماء وبالاصالة باعتبار أن اليونسكو لا تعرف بهذه العناصر إلا عندما تكون موجودة في الحياة اليومية بل وأن العديد منها قد دخل حاليا الى المجال التنموي بجميع أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومكن العديد من الحرفيين والحرفيات من اكتساب مكانة في المجتمع وفي المسار التنموي للجهة وللبلاد عموماومن ناحيته أكد منظم معرض الألعاب الرياضية الصحراوية الباحث جلال الشعينبي ، أن هذا المعرض يتزامن من الاحداث الرياضية التي تشهدها افريقيا والدول العربية خلال شهر ديسمبر الجاري والتي انطلقت بكاس العرب ثم كاس افريقيا وهو ما طرح فكرة تنظيم معرض للتعريف بالالعاب الرياضية الصحراوية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للصحراء باعتبار ما يستقطبه من جماهير من مختلف انحاء العالموأشار الشعينبي الى أن هذه الألعاب عريقة ولها مكانتها ودورها التربوي والثقافي والاجتماعي الامر الذي جعل القائمين على المهرجان يحرصون على إبرازها ضمن الألعاب التي تجسد يوميا ضمن الفقرات التي يتم استعراضها بساحة حنيش على غرار كرة المعكاف فضلا عن كون عدد من الدورات السابقة للمهرجان كانت قد احتضنت مسابقات في لعبة الخربقةوأفاد المصدر ذاته بأن الهدف من هذا المعرض هو إحياء هذه الألعاب التي تساهم في تعزيز التربية السليمة للناشئة وزرع حب التواضع واحترام الاخر في نفوسهم، فضلا عن إبعادهم عن الرياضات الحديثة والعنيفة أو الألعاب الالكترونية التي باتت تمثل نوعا من الإدمان لدى الأطفال، إلى جانب مساهمة هذه الألعاب في تجذير الهوية الوطنية، وهو ما يبرزه هذا المعرض في 45 لوحة تعرف بالألعاب الرياضية الصحراوية بتاريخها وأنواعها عند العرب وكيفية ممارستها على غرار الحليلة والنخلة والبطشي والكريد وتعظيم الساري وألعاب العراسة التي يمارسها أصدقاء العريس طيلة أيام العرس سابقا