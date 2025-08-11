الطبوبي: "من لديه ملفات فساد فليذهب إلى القضاء ويكفي من هذه السمفونية"

انطلقت، اليوم الاثنين، أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، لمناقشة الوضع العام في البلاد وملفات التفاوض والقضايا الاجتماعية.



وفي كلمته، ندّد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بما طال مؤخرا بعض النقابيين من تشهير واتهامات بالفساد، قائلا: "من له ملف، ما عليه إلا أن يلجأ إلى القضاء، ولسنا فوق المحاسبة، ويكفي من هذه السمفونية"، مؤكدا أن المسألة أصبحت مسألة كرامة وشرف.



وتعليقا على محاولة عدد من الأشخاص، يوم الخميس 7 أوت 2025، اقتحام المقر المركزي للاتحاد ببطحاء محمد علي، شدد الطبوبي على أنكما اتهم السلطة بالمسؤولية عن الحادثة، موضحا أنهالمحيطة بالمكان، ما سمح للمجموعة بالوصول إلى المقر.### منفتحون على الحوار الناضج والمسؤولوأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، تمسك الاتحاد بدوره الوطني والاجتماعي ورفضه لأي مساس بحقوق الشغالين أو بالحق النقابي.وأوضح الطبوبي أن هذه الجلسة الاستثنائية تأتي في أعقاب، مؤكداً أن المنظمة، التي تأسست على قيم النضال والاستقلالية منذ معركة التحرّر الوطني، ستظل قوة اقتراح وتأثير من أجل بناء، ولن ترضخ لأي حملات تشويه أو تضييق على العمل النقابي.وأشار إلى أن الاتحاد وجّه منذ سنة 2023 أكثر منللحكومات المتعاقبة لفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية وتنفيذ الاتفاقات السابقة، متمسكاً بكافة الاستحقاقات في مختلف القطاعات ورافضاً أي تنازلات تمسّ بمصالح منظوريه.كما جدّد الطبوبي استعداد المنظمة للحوارالقائم على الاحترام المتبادل، معتبراً أن الحلول المستدامة تمر عبربعيداً عن التصادم أو العنف، والتصدي لما وصفه بمحاولاتوانتقد ما اعتبرهمثل هشاشة التشغيل، وملفات الانتداب، وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، داعياً إلى، ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في إطار مقاربة تشاركية تحافظ على السلم الاجتماعي وتضمن حقوق الشغالين.