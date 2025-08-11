Babnet   Latest update 22:25 Tunis

إطلاق مشروع "تعزيز نفاذ الشباب من الفئات الهشة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والصحة النفسية"

Publié le Lundi 11 Août 2025 - 13:27
      
اعلنت الجمعية التونسية للصحة الانجابية، اليوم الاثنين، عن اطلاق مشروع "تعزيز نفاذ الشباب من الفئات الهشة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والصحة النفسية".

ويهدف هذا المشروع، الذي يمتد على مدى عامين، إلى تعزيز النفاذ العادل والشامل للشباب، وخاصة أولئك الذين يعيشون في أوضاع اجتماعية هشّة، إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والصحة النفسية.



وسيتم تنفيذ المشروع تحت إشراف "الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة – المكتب الإقليمي للمنطقة العربية (IPPF-AWRO)"، وذلك بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري كشريك استراتيجي، وجمعية تونسية للصحة الإنجابية، إلى جانب عدد من المنظمات المتخصصة والخبراء في المجال.

وسيتم تنفيذ المشروع، الذي يُعد في مرحلته الأولى مشروعًا بحثيًا وتنسيقيًا بين مختلف القطاعات، في أربع مناطق وهي تونس الكبرى، وجندوبة، والقيروان وتطاوين.


