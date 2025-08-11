إطلاق مشروع "تعزيز نفاذ الشباب من الفئات الهشة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والصحة النفسية"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6899d3ea9cfd10.50486885_hoiemnjgpqlkf.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت الجمعية التونسية للصحة الانجابية، اليوم الاثنين، عن اطلاق مشروع "تعزيز نفاذ الشباب من الفئات الهشة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والصحة النفسية".



ويهدف هذا المشروع، الذي يمتد على مدى عامين، إلى تعزيز النفاذ العادل والشامل للشباب، وخاصة أولئك الذين يعيشون في أوضاع اجتماعية هشّة، إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والصحة النفسية.

