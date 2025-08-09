الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن عن اجتماع هيئته الإدارية الوطنية الاثنين المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/ugtt2015.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن اجتماع هيئته الإدارية الوطنية، ثاني أعلى سلطة قرار بالاتحاد، وذلك يوم الاثنين المقبل، للتداول في المستجدات الأخيرة عقب احتجاج عدد من الأشخاص أول أمس أمام مقره.



ويأتي الإعلان عن عقد الهيئة الإدارية للاتحاد، عقب اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الجمعة مع رئيسة الحكومة حيث أكد رئيس الجمهورية أن المحتجين لم يكونوا ينوون اقتحام مقر الاتحاد.

