مونديال كرة القدم تحت 17 عاما - المنتخب التونسي يواجه نظيره النمساوي في الدور السادس عشر

يستعد المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 17 عاماً لملاقاة نظيره النمساوي يوم الجمعة القادم، في إطار الدور السادس عشر من مونديال قطر 2025.



وكان المنتخب التونسي قد تأهل إلى هذا الدور ضمن قائمة أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات، بعدما أنهى الدور الأول في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، إثر فوزه العريض على فيجي (6-0)، قبل أن ينهزم أمام الأرجنتين (0-1) وبلجيكا (0-2).









من جهته، بلغ المنتخب النمساوي ثمن النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية عشرة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، محققاً ثلاثة انتصارات متتالية على السعودية (1-0) ومالي (3-0) وزيلندا الجديدة (4-1).



وفي ما يلي برنامج مباريات الدور السادس عشر:



* السنغال × أوغندا

* الولايات المتحدة × المغرب

* فنزويلا × كوريا الشمالية

* النمسا × تونس

* سويسرا × مصر

* ألمانيا × بوركينا فاسو

* زامبيا × مالي

* إيرلندا × كندا

* البرازيل × باراغواي

* كرواتيا × أوزبكستان

* إيطاليا × تشيكيا

* فرنسا × كولومبيا

* الأرجنتين × المكسيك

* كوريا الجنوبية × إنجلترا

* البرتغال × بلجيكا

* اليابان × جنوب إفريقيا

