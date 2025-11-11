Babnet   Latest update 21:17 Tunis

مونديال كرة القدم تحت 17 عاما - المنتخب التونسي يواجه نظيره النمساوي في الدور السادس عشر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691394f59235b4.29945019_jhfgeomnlkqpi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 20:50 قراءة: 0 د, 51 ث
      
يستعد المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 17 عاماً لملاقاة نظيره النمساوي يوم الجمعة القادم، في إطار الدور السادس عشر من مونديال قطر 2025.

وكان المنتخب التونسي قد تأهل إلى هذا الدور ضمن قائمة أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات، بعدما أنهى الدور الأول في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، إثر فوزه العريض على فيجي (6-0)، قبل أن ينهزم أمام الأرجنتين (0-1) وبلجيكا (0-2).



من جهته، بلغ المنتخب النمساوي ثمن النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية عشرة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، محققاً ثلاثة انتصارات متتالية على السعودية (1-0) ومالي (3-0) وزيلندا الجديدة (4-1).

وفي ما يلي برنامج مباريات الدور السادس عشر:

* السنغال × أوغندا
* الولايات المتحدة × المغرب
* فنزويلا × كوريا الشمالية
* النمسا × تونس
* سويسرا × مصر
* ألمانيا × بوركينا فاسو
* زامبيا × مالي
* إيرلندا × كندا
* البرازيل × باراغواي
* كرواتيا × أوزبكستان
* إيطاليا × تشيكيا
* فرنسا × كولومبيا
* الأرجنتين × المكسيك
* كوريا الجنوبية × إنجلترا
* البرتغال × بلجيكا
* اليابان × جنوب إفريقيا


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318315


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 20 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:15
14:53
12:10
06:53
05:24
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet23°
17° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
25°-14
25°-15
27°-15
27°-17
  • Avoirs en devises
    25137,2

  • (11/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40932 DT        1$ =2,94633 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/11)   769,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*