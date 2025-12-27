كاس امم افريقيا 2025: السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695016325efd07.45852374_fphlqenjgimko.jpg width=100 align=left border=0>

انتهت المباراة التي جمعت مساء اليوم السبت المنتخب السنيغالي بنظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكاس امم افريقيا التي تحتضنها المغرب الى غاية 18 جانفي 2026.



وافتتح منتخب الكونغو الديمقراطية التهديف في دق 61 عن طريق اللاعب سيدريك باكامبو قبل ان يتمكن منتخب اسود التيرانغا من تعديل الكفة بفضل اللاعب سايدو ماني في دق 69.





ويقتسم منتخبا السنيغال و الكونغو الديمقراطية صدارة المجموعة الرابعة ب4 نقاط فيما يحتل منتخب البنين المركز الثالث ب3 نقاط و يقبع منتخب بوتسوانا في المرتبة الاخيرة بصفر نقطة.



ويقتسم منتخبا السنيغال و الكونغو الديمقراطية صدارة المجموعة الرابعة ب4 نقاط فيما يحتل منتخب البنين المركز الثالث ب3 نقاط و يقبع منتخب بوتسوانا في المرتبة الاخيرة بصفر نقطة.