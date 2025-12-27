Babnet   Latest update 19:18 Tunis

كاس امم افريقيا 2025: السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1

Publié le Samedi 27 Decembre 2025 - 18:22
      
انتهت المباراة التي جمعت مساء اليوم السبت المنتخب السنيغالي بنظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكاس امم افريقيا التي تحتضنها المغرب الى غاية 18 جانفي 2026.

وافتتح منتخب الكونغو الديمقراطية التهديف في دق 61 عن طريق اللاعب سيدريك باكامبو قبل ان يتمكن منتخب اسود التيرانغا من تعديل الكفة بفضل اللاعب سايدو ماني في دق 69.

ويقتسم منتخبا السنيغال و الكونغو الديمقراطية صدارة المجموعة الرابعة ب4 نقاط فيما يحتل منتخب البنين المركز الثالث ب3 نقاط و يقبع منتخب بوتسوانا في المرتبة الاخيرة بصفر نقطة.

Can 2025
