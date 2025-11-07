Babnet   Latest update 08:09 Tunis

عامر بحبّة: منخفضان جويّان يقتربان من تونس وأمطار غزيرة منتظرة في أقصى الشمال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dff6d251b7d6.28774139_kjngpeoimfhlq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 08:09
      
في مداخلة له على إذاعة الديوان ضمن برنامج "60 دقيقة" مع الإعلامية هدى الورغمي، قدّم عامر بحبّة، الأستاذ المبرّز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية، قراءة ميدانية حول تطورات الوضع الجوي في البلاد، مؤكّدًا اقتراب منخفضين جويين متتاليين سيؤثران على شمال تونس خلال نهاية الأسبوع.



المنخفض الأول: أمطار غزيرة شمالاً

أوضح بحبّة أن المنخفض الجوي الأول يوجد حاليًا في خليج الأسد، وأن أطرافه الجنوبية تمتد نحو شمال الجزائر، متوقعًا أن تأثيره على شمال تونس بدأ بعد منتصف الليل، وخاصة خلال ساعات الفجر وصباح الجمعة.

وبيّن أن المناطق المعنيّة أكثر هي أقصى الشمال، وتشمل:

* طبرقة، عين دراهم، بني مطير، التبينية، شمال باجة (النفزة وسد سيدي البراق)،
* شمال بنزرت خاصة معتمديات سجنان، جومين، منزل جميل، رأس الجبل، رفراف وسيدي علي المكي.

وأشار إلى أن كميات الأمطار المتوقعة تتراوح بين 1 و20 مليمترًا، وقد تتجاوز 30 أو 40 مليمترًا محليًا، خصوصًا في الشمال الغربي والسواحل الشمالية لبنزرت.

أما بالنسبة لبقية المناطق، فمن المنتظر أن تكون الأمطار:

* ضعيفة أو متفرقة في ولايات العاصمة، نابل، الكاف، زغوان، سليانة، منوبة.
* محدودة أو شبه منعدمة في الوسط والجنوب الشرقي، مع احتمال تساقطات مفاجئة كما حصل مؤخرًا في الزارات (57 ملم).

المنخفض الثاني: مساء السبت إلى الاثنين

وأضاف بحبّة أن منخفضًا ثانيًا سيؤثر على البلاد ابتداءً من مساء السبت وحتى صباح الاثنين، بنفس الاتجاه الجوي تقريبًا، ليستهدف مجددًا شمال تونس وخاصة الشمال الغربي.
ومن المتوقع أن تصل الكميات الجملية للأمطار في أقصى الشمال خلال المنخفضين إلى ما بين 30 و50 مليمترًا أو أكثر في بعض المناطق.

انخفاض في درجات الحرارة وأجواء شبه شتوية

وتابع الخبير أن يوم الجمعة سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، خاصة في المرتفعات الغربية (القصرين، مكثر، كسرى، عين دراهم)، حيث قد لا تتجاوز 14 إلى 15 درجة مئوية، بينما تتراوح بين 17 و20 درجة في بقية الشمال، وقرابة 28 درجة في الجنوب.
ومن المنتظر أن تنخفض الحرارة أكثر فجر السبت والأحد لتصل إلى 6 أو 7 درجات في المرتفعات، قبل أن تعود للارتفاع تدريجيًا بداية الأسبوع المقبل.


توقعات بعيدة المدى: شتاء بارد وممطر

وختم بحبّة بالإشارة إلى أن التوقعات المتوسطة والبعيدة المدى الصادرة عن النموذج الأوروبي تشير إلى احتمال بداية شتاء ممطر وبارد خلال ديسمبر وجانفي المقبلين، خصوصًا في منطقة وسط المتوسط وتونس والجزائر، مشيرًا إلى أنّها تبقى توقعات عامة لكنها "تحمل مؤشرات إيجابية" لعودة موسم مطير منتظم.



