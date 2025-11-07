عامر بحبّة: منخفضان جويّان يقتربان من تونس وأمطار غزيرة منتظرة في أقصى الشمال
في مداخلة له على إذاعة الديوان ضمن برنامج "60 دقيقة" مع الإعلامية هدى الورغمي، قدّم عامر بحبّة، الأستاذ المبرّز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية، قراءة ميدانية حول تطورات الوضع الجوي في البلاد، مؤكّدًا اقتراب منخفضين جويين متتاليين سيؤثران على شمال تونس خلال نهاية الأسبوع.
المنخفض الأول: أمطار غزيرة شمالاًأوضح بحبّة أن المنخفض الجوي الأول يوجد حاليًا في خليج الأسد، وأن أطرافه الجنوبية تمتد نحو شمال الجزائر، متوقعًا أن تأثيره على شمال تونس بدأ بعد منتصف الليل، وخاصة خلال ساعات الفجر وصباح الجمعة.
وبيّن أن المناطق المعنيّة أكثر هي أقصى الشمال، وتشمل:
* طبرقة، عين دراهم، بني مطير، التبينية، شمال باجة (النفزة وسد سيدي البراق)،
* شمال بنزرت خاصة معتمديات سجنان، جومين، منزل جميل، رأس الجبل، رفراف وسيدي علي المكي.
وأشار إلى أن كميات الأمطار المتوقعة تتراوح بين 1 و20 مليمترًا، وقد تتجاوز 30 أو 40 مليمترًا محليًا، خصوصًا في الشمال الغربي والسواحل الشمالية لبنزرت.
أما بالنسبة لبقية المناطق، فمن المنتظر أن تكون الأمطار:
* ضعيفة أو متفرقة في ولايات العاصمة، نابل، الكاف، زغوان، سليانة، منوبة.
* محدودة أو شبه منعدمة في الوسط والجنوب الشرقي، مع احتمال تساقطات مفاجئة كما حصل مؤخرًا في الزارات (57 ملم).
المنخفض الثاني: مساء السبت إلى الاثنينوأضاف بحبّة أن منخفضًا ثانيًا سيؤثر على البلاد ابتداءً من مساء السبت وحتى صباح الاثنين، بنفس الاتجاه الجوي تقريبًا، ليستهدف مجددًا شمال تونس وخاصة الشمال الغربي.
ومن المتوقع أن تصل الكميات الجملية للأمطار في أقصى الشمال خلال المنخفضين إلى ما بين 30 و50 مليمترًا أو أكثر في بعض المناطق.
انخفاض في درجات الحرارة وأجواء شبه شتويةوتابع الخبير أن يوم الجمعة سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، خاصة في المرتفعات الغربية (القصرين، مكثر، كسرى، عين دراهم)، حيث قد لا تتجاوز 14 إلى 15 درجة مئوية، بينما تتراوح بين 17 و20 درجة في بقية الشمال، وقرابة 28 درجة في الجنوب.
ومن المنتظر أن تنخفض الحرارة أكثر فجر السبت والأحد لتصل إلى 6 أو 7 درجات في المرتفعات، قبل أن تعود للارتفاع تدريجيًا بداية الأسبوع المقبل.
