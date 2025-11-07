عامر بحبّة: منخفضان جويّان يقتربان من تونس وأمطار غزيرة منتظرة في أقصى الشمال

في مداخلة له على إذاعة الديوان ضمن برنامج "60 دقيقة" مع الإعلامية هدى الورغمي، قدّم عامر بحبّة، الأستاذ المبرّز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية، قراءة ميدانية حول تطورات الوضع الجوي في البلاد، مؤكّدًا اقتراب منخفضين جويين متتاليين سيؤثران على شمال تونس خلال نهاية الأسبوع.







المنخفض الأول: أمطار غزيرة شمالاً





المنخفض الثاني: مساء السبت إلى الاثنين



انخفاض في درجات الحرارة وأجواء شبه شتوية



توقعات بعيدة المدى: شتاء بارد وممطر



أوضح بحبّة أن المنخفض الجوي الأول، وأن أطرافه الجنوبية، متوقعًا أن تأثيره على، وخاصةوبيّن أنهي أقصى الشمال، وتشمل:خاصة معتمدياتوأشار إلى أنتتراوح بين، وقد تتجاوزمحليًا، خصوصًا فيأما بالنسبة لبقية المناطق، فمن المنتظر أن تكون الأمطار:في ولاياتفي، مع احتمال تساقطات مفاجئة كما حصل مؤخرًا فيوأضاف بحبّة أنسيؤثر على البلاد، بنفس الاتجاه الجوي تقريبًا، ليستهدف مجددًاوخاصةومن المتوقع أن تصلفي أقصى الشمال خلال المنخفضين إلى ما بينأو أكثر في بعض المناطق.وتابع الخبير أن يوم الجمعة سيشهد، خاصة في(القصرين، مكثر، كسرى، عين دراهم)، حيث قد لا تتجاوز، بينما تتراوح بينفي بقية الشمال، وقرابةفي الجنوب.ومن المنتظر أنلتصل إلىفي المرتفعات، قبل أن تعود للارتفاع تدريجيًا بداية الأسبوع المقبل.وختم بحبّة بالإشارة إلى أنالصادرة عنتشير إلى، خصوصًا في، مشيرًا إلى أنّها تبقى توقعات عامة لكنها "تحمل مؤشرات إيجابية" لعودة موسم مطير منتظم.