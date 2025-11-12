وزارة التعليم العالي: توقيع اتّفاقيات لدعم البحوث في مجال البيئي

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، اليوم الأربعاء بمدينة العلوم بتونس، على حفل توقيع اتفاقيات تتعلّق بمشاريع بحوث في المجالات البيئية في إطار برنامج "موبي دوك للبحوث الضراء لمابعد الدكتراه"، وذلك بحضور رئيس التعاون الدولي ببعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، توم أشواندن، والمدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، الشاذلي العبدلي.



وتندرج هذه الاتفاقيات، حسب بلاغ للوزارة، في إطار مشروع دعم البحث العلمي في مجال البيئة، الذي تنفّذه الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي بتمويل من الاتحاد الأوروبي.



وأكّد الوزير، في كلمته بالمناسبة، أن الاتفاقيات الموقّعة تبرز الالتزام المستمرّ لتونس بالبحث التطبيقي والتجديد وتثمين نتائج البحث العلمي، مشيرًا إلى أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي منذ سنوات اهتمامًا متزايدًا بربط البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.ونوّه الوزير إلى أنّ تونس قد دخلت مرحلة حاسمة من تطوّرها العلمي بعد أن تمكّنت من بناء بنية تحتية موحّدة وكفاءات معترف بها دوليا، مذكّرا بأنّ البلاد تحتلّ المرتبة 14 عالميًا (من بين 133 دولة سنة 2024) في الإنتاج العلمي. وأضاف أن الأولوية اليوم هي توجيه البحث نحو الحاجات الحقيقية للمجتمع والاقتصاد.وأوضح أنّ آلية "Mobidoc Green" ستساهم في دعم الباحثين الشبّان وتمكينهم من الاندماج في سوق الشغل، مبينًا أنّ المشاريع المختارة تندرج ضمن المحاور التالية:مكافحة تغيّر المناخ، الاقتصاد الدائري وإدارة وتثمين النفايات، الطاقات المتجدّدة والاستخدام الفعّال للطاقة، الحفاظ على التنوع البيولوجي، الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتحضّر والمدن المستدامة.