بدر الدين القمودي يتهم وزارة التجارة بتهديد حياة مرضى السيلياك
نشر النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي تدوينة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيها وزارة التجارة بتهديد حياة مرضى السيلياك، بسبب ما وصفه بحرمانهم من مادة الأرز الأبيض التي تُعدّ المصدر الرئيسي للعديد من المنتجات الغذائية المخصصة لهذه الفئة.
وأوضح القمودي أن توريد الأرز الأبيض تم إيقافه بقرار أحادي من الديوان التونسي للتجارة منذ بداية سنة 2024، وهو ما انعكس سلبا على توفر المنتجات الغذائية الخالية من مادة الجلوتين في السوق التونسية.
وفي تدوينة أخرى نشرها في السياق نفسه تحت عنوان "وزارة التجارة تقتل مرضى السيلياك"، أشار القمودي إلى أن المنتجات الغذائية الخالية من الجلوتين يتم تصديرها إلى دول الجوار، في حين تكاد تكون مفقودة في تونس.
واعتبر النائب أن هذا الوضع يمثل تلاعبا بحياة المرضى الذين يعتمدون على هذه المنتجات الغذائية بشكل أساسي في نظامهم الغذائي اليومي.
