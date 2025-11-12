Babnet   Latest update 22:11 Tunis

سيدي حسين: الاعتداء على تلميذة أمام المعهد والأمن يوقف جميع المتورطات

Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 21:07
      
تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين من إلقاء القبض على أربع فتيات تورطن في الاعتداء بالعنف والتنكيل بتلميذة أمام معهد بوقطفة 02 بسيدي حسين، في حادثة تم توثيقها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق المعطيات الأولية، فقد نشب خلاف سابق بين الضحية والمعتديات، قبل أن يتطور إلى اعتداء جسدي مصحوب بأعمال عنف وتصوير للحادثة، قامت إحدى الفتيات بنشرها على الإنترنت.



وأكدت مصادر أمنية أنه تم الاحتفاظ بجميع المتهمات، في انتظار إحالتهن على القضاء بعد استكمال الأبحاث اللازمة.


