فتح بحث في مقطع فيديو تعمد فيه شاب الاساءة و التهكم على القيروان وأهاليها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fb943574cd0f1.71459976_qkpmilfhojnge.jpg>
Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 15:45
      
أعلن الثلاثاء 3 مارس، المحامي حامد المغربي ان النيابة العمومية أذنت لأحد الفرق الامنية بالبحث في الفيديو الذي تعمد فيه أحدهم الاساءة و التهكم على القيروان وأهاليها.

يشار الي أن عددا من المحامين بالقيروان تقدّموا صبيحة اليوم بشكاية جزائية ضد أحد الشبان اثر ما اعتبر اساءة إلى أهالي وجهة القيروان والمس من تاريخ الجهة بعد تشبيهها بجزيرة ابستين.

@adelnagati6 #القيروان_ام_المدائن😍🇹🇳 #الرجولة_مواقف #جزيرة_ابستين#رمضان_يجمعنا ♬ son original - Adel nagati
.

